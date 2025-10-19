واشنگتنپست: شرط پوتین برای پایان جنگ، واگذاری کامل دونتسک است
بر اساس این گزارش، رئیسجمهور روسیه در ازای خروج از بخشهایی از زاپوریژیا و خرسون، خواستار واگذاری کامل منطقه راهبردی دونتسک از سوی اوکراین شده است
روزنامه «واشنگتنپست» در گزارشی به نقل از دو مقام ارشد آگاه، جزئیات جدیدی از تماس تلفنی اخیر میان دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا و ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، را فاش کرد.
بر اساس این گزارش، پوتین به عنوان شرط پایان جنگ، خواستار واگذاری کامل منطقه دونتسک از سوی اوکراین شده است که یک منطقه راهبردی مهم در شرق این کشور محسوب میشود.
منابع آگاه اعلام کردهاند که تأکید پوتین بر دونتسک نشان میدهد او از خواستههای پیشین خود عقبنشینی نکرده است؛ امری که با خوشبینی ترامپ برای دستیابی به توافق در تضاد است.
در مقابل واگذاری دونتسک، پوتین آمادگی خود را برای خروج نیروهای روسیه از بخشهایی از مناطق تحت کنترل خود در استانهای زاپوریژیا و خرسون اعلام کرده است. با این حال، یک دیپلمات ارشد اروپایی به این روزنامه گفت: «فکر نمیکنم اوکراینیها این را یک پیشرفت بدانند.»
از سوی دیگر، یکی از مقامات ارشد کاخ سفید اشاره کرده است که برخی از مقامات آمریکایی این پیشنهاد پوتین را «یک پیشرفت» تلقی میکنند. همچنین مشخص شده است که استیو ویتکوف، نماینده ویژه ترامپ، در نشست روز جمعه هیئت اوکراینی را برای پذیرش واگذاری دونتسک تحت فشار قرار داده است.
روز جمعه، ترامپ در کاخ سفید میزبان ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین بود. در این دیدار، اختلاف نظرها آشکارا نمایان شد:
- ترامپ: معتقد بود «رئیسجمهور پوتین میخواهد به جنگ پایان دهد»، هرچند اذعان کرد که «ممکن است در تلاش برای خریدن زمان باشد.»
- زلنسکی: تأکید کرد که رئیسجمهور روسیه «آماده صلح نیست» و مسکو به دنبال ادامه «اشغال» کشورش است.
در خصوص درخواست اوکراین برای دریافت موشکهای دوربرد «تاماهاوک»، ترامپ اعلام کرد که این موشکها «فعلاً» به اوکراین داده نخواهد شد و ابراز امیدواری کرد که پیش از آن، توافقی با روسیه حاصل شود.