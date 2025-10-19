هشدار کمیسیون عالی انتخابات عراق به نامزدهای متخلف
کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق از جریمه ۲ تا ۱۰ میلیون دیناری نامزدهای متخلف خبر داد و درباره احتمال محرومیت نامزدهای درگیر در خرید کارت رأیدهی هشدار داد
کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق هشدار داد که نامزدهایی که قوانین انتخاباتی را نقض کنند، با جریمهای بین ۲ تا ۱۰ میلیون دینار مواجه خواهند شد و در صورت دست داشتن در خرید کارتهای رأیدهی، احتمال محرومیت آنها از انتخابات وجود دارد.
حسن سلمان، مشاور حقوقی کمیسیون، در یک نشست خبری اعلام کرد: «کمیسیون به آمادهسازیهای خود برای برگزاری انتخابات پارلمان عراق ادامه میدهد، از جمله پیگیری پرونده تبلیغات انتخاباتی بر اساس آییننامه شماره (۴) برای تنظیم تبلیغات نامزدها.»
سلمان افزود: «از ابتدای آغاز تبلیغات انتخاباتی، نزدیک به ۴۰۰ مورد تخلف تبلیغاتی از سوی نامزدها، احزاب و ائتلافها ثبت شده است که بیشتر آنها مربوط به نصب تبلیغات در مکانهای غیرمجاز یا استفاده از محل کار بوده است.»
تخلفات و مجازاتها
وی همچنین گفت: «مجازاتهای اعمال شده، جریمه نقدی بین ۲ تا ۱۰ میلیون دینار بوده است، اما در صورت تکرار تخلف، مجازات افزایش مییابد تا جایی که ممکن است به محرومیت نامزد منجر شود.»
مشاور حقوقی کمیسیون همچنین اظهار داشت: «تلاش برای خرید یا از بین بردن کارتهای رأیدهندگان، کمیسیون را بر آن داشته است که با همکاری شورای عالی قضایی، علیه افراد مرتبط با این اقدامات شبادبادک ثبت کند.»
قرار است ششمین دوره انتخابات پارلمان عراق در تاریخ ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۰ آبان ۱۴۰۴) برگزار شود.