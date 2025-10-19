نتانیاهو: تا حماس سلاح خود را زمین نگذارد، جنگ در غزه ادامه خواهد داشت

نخست‌وزیر اسرائیل شرط پایان جنگ را خلع سلاح کامل حماس اعلام کرد

7 ساعت پیش

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، اعلام کرد جنگ در نوار غزه تا زمانی که مرحله دوم توافق آتش‌بس با حماس اجرا نشود، پایان نخواهد یافت. به گفته او، شرط اصلی این مرحله، خلع سلاح این جنبش است.

نتانیاهو در مصاحبه با شبکه ۱۴ اسرائیل که یک رسانه راست‌گرا محسوب می‌شود، تأکید کرد: «مرحله دوم شامل خلع سلاح حماس یا به عبارت روشن‌تر، خلع سلاح کامل نوار غزه است.» وی افزود: «زمانی که خلع سلاح با موفقیت کامل انجام شود، جنگ پایان خواهد یافت.»

نخست‌وزیر اسرائیل در همین مصاحبه فاش کرد که قصد دارد در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۲۶، بار دیگر برای این سمت نامزد شود.

در آخرین انتخابات اسرائیل در سال ۲۰۲۲، حزب راست‌گرای لیکود به رهبری نتانیاهو (که هفته آینده ۷۶ ساله می‌شود) موفق به کسب ۳۲ کرسی شد و با حمایت ۶۴ عضو از پارلمان ۱۲۰ کرسی اسرائیل (کنست)، مأمور تشکیل دولت شد.

نتانیاهو پیش از این از سال ۱۹۹۶ تا ۱۹۹۹ و دوباره از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۲۱ نخست‌وزیر اسرائیل بود. دوره کنونی نخست‌وزیری او که از اواخر سال ۲۰۲۲ آغاز شده، با طرح «اصلاحات قضایی» گسترده همراه بوده است. این طرح که به باور منتقدان با هدف تضعیف قوه قضائیه ارائه شده، اعتراضات گسترده‌ای را در پی داشت که تنها پس از آغاز جنگ غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) فروکش کرد.

نتانیاهو در داخل اسرائیل به دلیل نحوه مدیریت جنگ و عملکردش در پرونده آزادی اسرای اسرائیلی در غزه، با انتقادات شدیدی مواجه است. همچنین دیوان کیفری بین‌المللی حکم بازداشت او را به اتهام ارتکاب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در غزه صادر کرده است.