مسرور بارزانی در دیدار با کاردار سفارت سوئد در عراق، بر اهمیت گسترش روابط در زمینه‌های مختلف تاکید کرد

4 ساعت پیش

مسرور بارزانی، نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان، در دیدار با کاردار سفارت سوئد در عراق، بر اهمیت گسترش روابط در زمینه‌های مختلف تاکید کرد و طرفین درباره‌ی مسائل داخلی عراق و انتخابات آتی پارلمان تبادل نظر کردند.

مسرور بارزانی، نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان، اروز یکشنبه، ۱۹ اکتبر ۲۰۲۵ (۲۷ مهر ۱۴۰۴)، میزبان یورگن لیندستروم، کاردار سفارت سوئد در عراق بود.

در این دیدار، دو طرف بر اهمیت تقویت روابط میان اقلیم کوردستان و سوئد در حوزه‌های گوناگون تاکید کردند.

کاردار سفارت سوئد، موفقیت اصلاحات دولت اقلیم کوردستان در بخش‌های مختلف را به نخست‌وزیر تبریک گفت.

بخش دیگری از گفت‌وگوها به بررسی راه‌حل‌های مسائل موجود میان اقلیم کوردستان و دولت فدرال بر اساس قانون اساسی و توافقات، وضعیت عمومی عراق و آخرین آمادگی‌ها برای برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان اختصاص یافت.