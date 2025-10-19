مسرور بارزانی: به رغم تمام بحرانها توانستهایم بیش از ۵ هزار کیلومتر مسیر راهبردی را احداث کنیم
اربیل (کوردستان٢٤) – نخستوزیر اقلیم کوردستان، تاکید کرد که به رغم تمام بحرانها توانستهاند بیش از پنج هزار کیلومتر مسیر راهبردی را احداث کنند.
امروز یکشنبه ۱۹ اکتبر، مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان، درباره افتتاح اتوبان گومهسپان – سماقولی در شبکه اجتماعی ایکس، پیامی منتشر کرد. نخستوزیر نوشت:«پس از یک سال به تعهد خود عمل کردیم و اتوبان (گومهسپان - سماقولی) را با هزینه ۲۱۰ میلیارد دینار افتتاح کردیم که استان اربیل را به استان سلیمانیه متصل میکند.»
همچنین تاکید کرده است که دولت اقلیم کوردستان به خدماترسانی و توسعه راهسازی ادامه خواهد داد. «به رغم تمام بحرانهایی که برای اقتصاد و پیشرفت اقلیم کوردستان ایجاد میشوند، توانستهایم بیش از ۵ هزار کیلومتر مسیر راهبردی را در خارج از شهرها احداث کنیم.»
نخست وزیر اقلیم کوردستان، امروز یکشنبه اتوبان راهبردی گومهسپان- سماقولی را افتتاح کرد و آن را «یک دستاورد بزرگ ملی» توصیف کرد.
سنگ بنای این طرح در اکتبر 2024 گذاشته شد.
این اتوبان دو بانده به طول 22 کیلومتر، با استانداردهای بینالمللی ساخته شد.
ب.ن