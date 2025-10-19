آگرین عبدالله کابینه نهم دولت اقلیم کوردستان را یک دوره طلایی برای راهسازی توصیف کرد
اربیل (کوردستان٢٤) – معاون وزارت آبادانی و مسکن دولت اقلیم کوردستان، کابینه نهم دولت اقلیم را یک دوره طلایی برای راهسازی توصیف کرد و گفت که در این دوره بیش از ۷۰۰ طرح راهسازی اجرایی شدهاند.
آگرین عبدالله، معاون وزارت آبادانی و مسکن دولت اقلیم کوردستان، به کوردستان۲۴ گفت: اتوبان گومهسپان – سماقولی تسهیلات بسیاری در مسیر اربیل – راپَرین و اربیل – سلیمانیه فراهم میکند. همچنین بر رونق بخشیدن به طرحهای گردشگری که در آینده در اطراف سد گومهسپان احداث میشوند، تاثیر قابل توجه دارد.
وی افزود که کابینه نهم دولت اقلیم کوردستان برای راهسازی یک دوره طلایی بوده است. به طوریکه ۷۱۸ طرح در این دوره اجرا شده، دو هزار و ۶۰۰ کیلومتر راه آسفالت شده و با اجرای بیش از ۲۰ طرح دیگر با بودجه سه تریلیون و ۵۰۰ میلیارد دینار موافقت شده است.
این در حالی است که مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کوردستان، امروز یکشنبه ۱۹ اکتبر اتوبان راهبردی گومهسپان- سماقولی را افتتاح کرد و آن را «یک دستاورد بزرگ ملی» توصیف کرد.
نخستوزیر اقلیم، تاکید کرد که به رغم تمام بحرانها توانستهاند بیش از پنج هزار کیلومتر مسیر راهبردی را احداث کنند.
ب.ن