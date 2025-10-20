دانشگاه کوردستان سنندج بر اساس رتبه‌بندی معتبر CWUR برای سال ۲۰۲۵، در میان ۸ درصد دانشگاه‌های برتر جهان قرار گرفت

2 ساعت پیش

خبرگزاری "ایرنا" به نقل از رئیس دانشگاه کوردستان اعلام کرد: "بر اساس نتایج رتبه‌بندی سال ۲۰۲۵ مرکز رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان (Center for World University Rankings)، دانشگاه کوردستان در میان ۲۱ هزار و ۴۶۲ دانشگاه ارزیابی شده، موفق به کسب رتبه‌ی ۱۷۰۰ جهانی و رتبه‌ی ۲۸ در میان دانشگاه‌های ایران شده است."

عادل سیوسه مرده، رئیس دانشگاه کوردستان، افزود: "این موفقیت با سه پله صعود در رتبه‌ی ملی به دست آمده است و در این رتبه‌بندی، دانشگاه کوردستان بالاتر از بسیاری از دانشگاه‌های برجسته‌ی ایران و منطقه قرار گرفته است؛ از جمله دانشگاه بوعلی سینای همدان، دانشگاه رازی کرمانشاه، دانشگاه خوارزمی تهران، دانشگاه مازندران و دانشگاه یزد."

رئیس دانشگاه کوردستان در پایان سخنان خود گفت: "سیستم رتبه‌بندی CWUR دانشگاه‌ها را بر اساس چهار معیار اصلی ارزیابی می‌کند: آموزش (۲۵ درصد)، توانایی استخدام فارغ‌التحصیلان (۲۵ درصد)، اعضای هیئت علمی برجسته (۱۰ درصد) و پژوهش (۴۰ درصد)."

تاریخچه و امکانات

دانشگاه کوردستان در سال ۱۹۷۴ (۱۳۵۳) با نام مدرسه‌ی عالی سنندج وابسته به دانشگاه "تربیت معلم تهران" تأسیس شد و در سال ۱۹۹۱ (۱۳۷۰) توسط وزارت علوم و تحقیقات ایران، به طور رسمی به عنوان "دانشگاه کوردستان" به رسمیت شناخته شد.

این دانشگاه در حال حاضر هشت دانشکده دارد که شامل دانشکده‌های: زبان و ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی، علوم پایه، کشاورزی، منابع طبیعی، مهندسی، هنر و معماری، و علوم پایه و مهندسی-فنی بیجار است. در مجموع، ۱۱ هزار و ۲۰۰ دانشجو در ۵۶ رشته‌ی کارشناسی، ۱۱۴ رشته‌ی کارشناسی ارشد و ۳۰ رشته‌ی دکترا در این دانشگاه مشغول به تحصیل هستند.

دانشگاه کوردستان با پذیرش نزدیک به ۵۰۰ دانشجوی خارجی، توانسته است در سطح بین‌المللی نیز شهرت خوبی کسب کند.