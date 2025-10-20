کمربند سبز اربیل: گامی راهبردی برای محیط زیست و اشتغال

فاز نخست پروژه‌ی کمربند سبز اربیل در آستانه‌ی تکمیل است و کاشت نهال‌ها طی دو روز آینده آغاز می‌شود

2 ساعت پیش

هردی سیوهیلی، مهندس و مشاور شرکت مجری پروژه‌ی کمربند سبز اربیل، در گفتگو با شَیما بایز، خبرنگار کوردستان ٢٤، اظهار داشت: "این پروژه‌ی راهبردی، علاوه بر افزایش فضای سبز شهر اربیل و پاکسازی هوا و محیط زیست، در آینده به یک پروژه‌ی مولد تبدیل خواهد شد."

سیویلی افزود: "فاز نخست پروژه شامل پاکسازی زمین، ساخت حصار، حفر و نصب لوله‌های آب است که خوشبختانه تمامی این مراحل به اتمام رسیده و طی دو روز آینده کاشت نهال‌ها را آغاز خواهیم کرد."

مهندس و مشاور پروژه‌ی کمربند سبز اربیل، به استفاده از نیروی کار داخلی در اجرای پروژه اشاره کرد و گفت: "نزدیک به ۹۸ درصد از کارگران و تکنسین‌های پروژه، از اهالی کوردستان هستند."

او در خصوص توپوگرافی منطقه گفت: "این منطقه دارای توپوگرافی طبیعی زیبایی است که ما هیچ‌گونه دستکاری در آن انجام نداده‌ایم و تلاش کرده‌ایم تا حد امکان طبیعت منطقه را حفظ کنیم. همچنین، مسیرهای آبی که در محدوده‌ی این پروژه قرار دارند، دست‌نخورده باقی مانده‌اند و می‌توانند در آینده به عنوان حوضچه مورد استفاده قرار گیرند."

هردی سیوه‌یلی همچنین بیان کرد: "برای آبیاری پروژه، ابتدا از چاه‌های موجود در منطقه استفاده خواهیم کرد و روش آبیاری نیز به صورت خودکار است که نیاز به حجم زیادی آب ندارد. در فاز اول نهال‌های زیتون و سپس نهال‌های پسته کاشته خواهند شد."

وی تأکید کرد که پس از چند سال، این درختان به ثمر نشسته و محصولات آن‌ها از سود اقتصادی زیادی برخوردار خواهند بود. علاوه بر این، این پروژه فرصت‌های شغلی فراوانی را برای شمار زیادی از شهروندان فراهم می‌کند.

پروژه‌ی کمربند سبز اربیل، همزمان با پروژه‌های روشنایی و تأمین شبکه‌ی آب آشامیدنی، یکی از پروژه‌های راهبردی دولت اقلیم کوردستان به شمار می‌رود.