پروفسور محمد احسان، پژوهشگر جهانی و وزیر پیشین دولت اقلیم کوردستان، به عنوان دبیرکل این سازمان انتخاب شد

4 ساعت پیش

روز یکشنبه، ۱۹ اکتبر ۲۰۲۵ (۲۷ مهر ۱۴۰۴)، دوازدهمین کنفرانس سازمان همبستگی خلق‌های آفریقا-آسیا در قاهره برگزار شد. در این کنفرانس، محمد عربی، وزیر پیشین امور خارجه‌ی مصر، به عنوان رئیس سازمان و پروفسور کورد، محمد احسان، به عنوان دبیرکل و جاسم حلقی، آکادمیسین عراقی، به عنوان معاون رئیس انتخاب شدند.

جاسم حلقی در گفت‌وگویی مطبوعاتی اظهار داشت: "انتخاب من به عنوان معاون رئیس و پروفسور محمد احسان به عنوان دبیرکل سازمان همبستگی خلق‌های آفریقا-آسیا، نشانه‌ی اعتماد به ما و همچنین انگیزه‌ای است برای تلاش بیشتر در جهت برقراری صلح و ثبات و تقویت روابط همبستگی میان ملت‌ها."

در این انتخابات، پروفسور محمد احسان ۱۱ رأی و رقیب او، طالح اطلسی، ۶ رأی کسب کردند. بدین ترتیب، دکتر محمد احسان پست دبیرکلی سازمان را به دست آورد.

پروفسور محمد احسان، دبیرکل سازمان، اعلام کرد که وفاداری‌اش به شورای صلح و آشتی عراق، از باور عمیق او به آرمان صلح سرچشمه می‌گیرد. وی اشاره کرد که عراق گرفتار جنگی دردناک بوده است، از این رو، باور او این است که صلح عادلانه تنها یک شعار نیست، بلکه یک ضرورت انسانی است.

وی افزود: فعالیت‌هایش در این سازمان، مسئولیتی تاریخی خواهد بود که نیازمند روحیه‌ی جمعی و گشودگی در برابر ملت‌های جهان در حال توسعه است، با هدف تثبیت ارزش‌های دموکراسی، عدالت بین‌المللی و توسعه‌ی پایدار. او همچنین خواستار ایجاد شبکه‌ای فعال از سازمان‌های جامعه‌ی مدنی برای هماهنگی مواضع در مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی شد.

دوازدهمین کنفرانس عمومی سازمان همبستگی خلق‌های آفریقا-آسیا در قاهره، پایتخت مصر، تحت شعار "تولدی دوباره" برگزار شد.

در این کنفرانس، شماری از نمایندگان سازمان‌های صلح و همبستگی از کشورهای مختلف آفریقا و آسیا، از جمله مصر، عراق، چین، روسیه، ژاپن، تونس، مغرب، بحرین، بنگلادش، یمن، لبنان، سودان، الجزایر، کویت، سوریه، موریتانی، نپال و هند حضور داشتند.

پروفسور دکتر محمد احسان، پژوهشگری جهانی و متخصص در امور نسل‌کشی است و پیش از این، پست وزارت را در چندین دولت اقلیم کوردستان بر عهده داشته است.

محمد احسان دارای سه مدرک دکترا در حقوق بین‌الملل، علوم سیاسی و ادیان تطبیقی است و به عنوان آکادمیسین در دانشگاه‌های معتبر اروپا، آسیا و آمریکای لاتین فعالیت کرده است.