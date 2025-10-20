بر اساس گزارش‌ها، ایران و آمریکا قرار است به صورت محرمانه و دور از چشم رسانه‌ها، درباره‌ی پرونده‌ی هسته‌ای با یکدیگر دیدار و گفتگو کنند

1 ساعت پیش

خبرگزاری "هفت صبح" ایران فاش کرده است که عباس عراقچی، وزیر امور خارجه‌ی ایران، و استیو ویتکوف، فرستاده‌ی ویژه‌ی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در امور خاورمیانه، به صورت محرمانه یک تماس تلفنی برقرار کرده‌اند.

بر اساس همین منبع، این احتمال وجود دارد که دو کشور به زودی به صورت محرمانه در قطر یا عمان برای گفتگو درباره‌ی پرونده‌ی هسته‌ای ایران با یکدیگر دیدار کنند.

در همین راستا، یک منبع در وزارت امور خارجه‌ی ایران به این خبرگزاری تأیید کرده است که عراقچی و ویتکوف در روزهای گذشته تلفنی گفتگو کرده‌اند. موضوع اصلی مذاکرات آن‌ها، پرونده‌ی هسته‌ای ایران و از سرگیری مذاکرات برای حل مشکلات بین دو کشور بوده است.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که دونالد ترامپ، در سفر هفته‌ی گذشته‌ی خود به خاورمیانه و در سخنرانی‌ی خود در کنیسه‌ی یهودیان در اسرائیل، اعلام کرده بود: "اگر با ایران به توافق صلح دست یابیم، بسیار خوب خواهد بود و به نظر من آن‌ها نیز همین را می‌خواهند."

در چند ماه گذشته، هیئت‌های مذاکره‌کننده‌ی ایران و آمریکا چندین بار به صورت مستقیم و غیرمستقیم درباره‌ی پرونده‌ی هسته‌ای با یکدیگر دیدار کرده بودند، اما به توافقی دست نیافتند.

این در حالی است که قرار بود گفتگوها ادامه یابد، اما اسرائیل و آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران حمله کردند و مقامات هر دو کشور اعلام کردند که برنامه‌ی هسته‌ای ایران را چندین سال به عقب انداخته‌اند.