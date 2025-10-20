دولت فلسطین در غزه: ۳۲۷ قربانی نقض آتشبس توسط اسرائیل
دفتر اطلاعرسانی دولت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد که از زمان اعلام آتشبس در ۱۰ اکتبر، ارتش اسرائیل ۸۰ مورد نقض آتشبس انجام داده است
امروز دوشنبه، ۲۰ اکتبر ۲۰۲۵ (۲۸ مهر ۱۴۰۴)، دفتر اطلاعرسانی دولت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد که پس از اعلام آتشبس میان ارتش اسرائیل و جنبش حماس، ارتش اسرائیل ۸۰ مورد نقض آتشبس انجام داده که به کشته شدن ۹۷ فلسطینی و زخمی شدن ۲۳۰ نفر دیگر منجر شده است.
بر اساس این بیانیه، نقض آتشبس از ۱۰ اکتبر (۱۸ مهر) ماه جاری آغاز شده است، زمانی که آتشبس به مرحلهی اجرا درآمد. این دفتر به شدت از رفتار ارتش اسرائیل انتقاد کرده و این نقضها را تخلف آشکار از حقوق بینالملل و ارزشهای انسانی در نوار غزه دانسته است.
حملات به مناطق غیرنظامی
دولت فلسطین همچنین اشاره کرد که با وجود تعیین منطقهی امن و ممنوعه، ارتش اسرائیل شهروندان غیرنظامی را هدف قرار داده و حملات زمینی و هوایی به محلههای مسکونی انجام داده است.
این نهاد تأکید کرد که نقضهای اسرائیل در سراسر نوار غزه صورت گرفته و هیچ تفاوتی میان غیرنظامیان و شبهنظامیان قائل نشده است. این امر به عنوان دلیلی بر عدم پایبندی اسرائیل به آتشبس و ادامهی سیاست "پاکسازی مردم فلسطین" تعبیر شده است.
در همین راستا، دولت فلسطین از سازمان ملل متحد و طرفهای حامی توافقنامهی شرمالشیخ خواست تا وارد عمل شده و بر اسرائیل فشار آورند تا تجاوزات و حملات خود را به نوار غزه و کشتار فلسطینیان متوقف کند.
شایان ذکر است که توافق آتشبس در ۱۰ اکتبر (۱۸ مهر) ماه جاری، با حمایت دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، میان حماس و اسرائیل به مرحلهی اجرا درآمد. محتوای این توافقنامه علاوه بر توقف جنگ، شامل عقبنشینی ارتش اسرائیل، تبادل اسرا و گروگانها، ارسال سریع کمکهای بشردوستانه به نوار غزه و خلع سلاح حماس میشود.
این آتشبس به جنگی دو ساله پایان داد که در نتیجهی آن بیش از ۶۸ هزار فلسطینی کشته و نزدیک به ۱۷۰ هزار نفر دیگر زخمی شدند. همچنین بیشتر زیرساختهای نوار غزه ویران شده بود.