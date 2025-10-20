صادرات نفت کوردستان از مرز ۲۰۰ هزار بشکه در روز گذشت

صادرات نفت اقلیم کوردستان به بندر جیهان به حدود ۲۰۵ هزار بشکه در روز رسیده و تاکنون چهار میلیون بشکه نفت به بازار عرضه شده است

1 ساعت پیش

بر اساس اطلاعاتی که به وب‌سایت کوردستان ۲۴ رسیده است، در حال حاضر روزانه ۲۰۰ تا ۲۰۵ هزار بشکه‌ی نفت خام از میدان‌های نفتی اقلیم کوردستان از طریق خط لوله به بندر جیهان صادر می‌شود و با حضور نماینده‌ی وزارت منابع طبیعی دولت اقلیم کوردستان، این محصول از طریق شرکت سوموی عراق به بازار عرضه می‌گردد.

از زمان از سرگیری صادرات نفت اقلیم کوردستان به بندر جیهان، تاکنون چهار میلیون بشکه نفت در این بندر به بازار عرضه شده و درآمد حاصل از آن مستقیماً به دولت فدرال بازگشته است.

چالش‌ها و مذاکرات آتی

همچنین بر اساس اطلاعات موجود، با وجود توافق سه‌جانبه، دولت فدرال تاکنون به این توافق پایبند نبوده و مطالبات مالی شرکت‌های تولیدکننده‌ی نفت را پرداخت نکرده است. قرار است پس از انتخابات ششمین دوره‌ی پارلمان عراق، دور دیگری از گفتگوها بین وزارت منابع طبیعی و وزارت نفت عراق برای حل این مشکل آغاز شود.

پس از گذشت دو سال و شش ماه، وزارت منابع طبیعی دولت اقلیم کوردستان، وزارت نفت فدرال و نمایندگان شرکت‌های تولیدکننده‌ی نفت، توافق سه‌جانبه‌ای را برای از سرگیری صادرات نفت کوردستان امضا کردند. صادرات نفت اقلیم کوردستان از طریق خط لوله‌ی نفت کرکوک - جیهان، از ساعت هفت صبح شنبه ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۵ (۵ مهر ۱۴۰۴) از سر گرفته شد و در ابتدا ۱۹۰ هزار بشکه صادر گردید.