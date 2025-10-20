تأمین آب شرب ۳۷ روستای مهاباد با تانکر
مدیر آب و فاضلاب مهاباد اعلام کرد که به دلیل خشکسالی، آب شرب ۳۷ روستا از مجموع ۱۷۸ روستای این شهرستان با تانکر تأمین میشود
مسعود امجدی، مدیر آب و فاضلاب مهاباد، اظهار داشت که از مجموع ۱۷۸ روستای تابع مهاباد، آب شرب ۳۷ روستا با تانکر تأمین میشود.
روز دوشنبه، ۲۰ اکتبر ۲۰۲۵ (۲۸ مهر ۱۴۰۴)، مدیر آب و فاضلاب مهاباد به خبرگزاری "ایرنا" اعلام کرد: "در نتیجهی خشکسالی و کمبارانی سال گذشته، آب شرب ۳۷ روستا با تانکر یا از طریق منابع آب موقت تأمین میشود."
مسعود امجدی افزود: پیش از این، ساکنان این روستاها از آب چشمهها برای شرب استفاده میکردند؛ اما امسال به دلیل خشک شدن چشمهها، آب را با تانکر و به صورت سهمیهبندی برای روستاییان میبریم. ما تمام تلاش خود را برای تأمین آب پاک برای آنها به کار میگیریم.
مدیر آب و فاضلاب مهاباد به پروژهی آبرسانی به ۱۴۱ روستای تابع بخش خلیفان و شهرستان مهاباد اشاره کرد و گفت: کلنگ این پروژه در سال ۲۰۱۸ (۱۳۹۷) به زمین زده شد، اما هنوز به اتمام نرسیده است.
امجدی همچنین گفت: طول لولههای این پروژه ۶۴۰ کیلومتر است و ۲۲ مخزن آب را شامل میشود. تاکنون این پروژه به ۱۶ روستا رسیده و حدود ۷۸۰۰ نفر از جمعیت روستایی از آن بهرهمند میشوند.
مدیر آب و فاضلاب مهاباد از شهروندان خواست با توجه به خشکسالی و خشک شدن منابع آبی، از آب شرب برای آبیاری باغ و شستشوی فرش استفاده نکنند.