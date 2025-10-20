تأکید ترکیه بر آمادگی برای حل بحران اوکراین در نشست اتحادیهی اروپا
وزیر امور خارجهی ترکیه در نشست وزرای اتحادیهی اروپا، آمادگی کشورش را برای ارائهی هرگونه پشتیبانی جهت پایان دادن به جنگ اوکراین اعلام خواهد
هاکان فیدان، وزیر امور خارجهی ترکیه، قصد دارد در نشست وزرای امور خارجهی اتحادیهی اروپا، آمادگی کشورش را برای ارائهی هرگونه پشتیبانی به منظور حلوفصل جنگ اوکراین، مجدداً تأیید کند.
بر اساس اعلام منابع وزارت امور خارجهی ترکیه، قرار است فیدان در تاریخ ۲۰ اکتبر ۲۰۲۵ (۲۸ مهر ۱۴۰۴) در نشست وزرای اتحادیهی اروپا در لوکزامبورگ شرکت کرده و در جلسهای ویژه دربارهی امنیت دریای سیاه نیز سخنرانی کند.
تلاش برای صلح عادلانه و پایدار
این منابع اشاره کردهاند که "انتظار میرود وزیر ما آمادگی ترکیه را برای ارائهی هرگونه پشتیبانی ابراز کند تا در سریعترین زمان ممکن به جنگ میان روسیه و اوکراین پایان داده شود و صلحی عادلانه و پایدار برقرار گردد."
پیش از این، فیدان در گفتوگویی با یک شبکهی تلویزیونی ترکیه، اظهار داشته بود که آنکارا پیشبینی میکند تا پایان سال ۲۰۲۵ (۱۴۰۴) پیشرفتهایی در حلوفصل جنگ اوکراین حاصل شود.
تعهد به توافقنامهی مونترو
همچنین در همین نشست، فیدان بر پایبندی قاطع ترکیه به توافقنامهی مونترو ۱۹۳۶ (۱۳۱۵) تأکید خواهد کرد؛ توافقنامهای که امور کشتیرانی در تنگههای دریای سیاه را تنظیم میکند. ترکیه با آغاز عملیات نظامی روسیه در اوکراین، با استناد به مادهی ۱۹ این توافقنامه، تنگههای بسفر و داردانل را به روی کشتیهای جنگی طرفهای درگیر و سایر کشورها بست. این اقدام با هدف جلوگیری از گسترش تنشها در دریای سیاه صورت گرفت.