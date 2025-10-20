سخنرانی مسرور بارزانی در گردهمایی انتخاباتی اعضا و طرفداران پارت دموکرات کوردستان در اربیل
مسرور بارزانی: پارت دموکرات کوردستان نه دنبالهرو، بلکه شریک واقعی در عراق است
مسرور بارزانی، معاون رئیس پارت دموکرات کوردستان، در یک گردهمایی انتخاباتی با حضور هواداران و نامزدهای این حزب، بر اهمیت انتخابات پیش رو برای دفاع از حقوق قانونی مردم کوردستان و تمام مردم عراق تأکید کرد.
معاون رئیس پارت دموکرات کوردستان، با اشاره به اینکه این انتخابات فرصتی برای نشان دادن قدرت پارت دموکرات نه تنها در اقلیم، بلکه در سراسر عراق است، تصریح کرد که این حزب برای دفاع از دستاوردهای خود و مقابله با طرحهایی که به دنبال تضعیف اقلیم کوردستان هستند، نمایندگان خود را به بغداد خواهد فرستاد.
متن کامل سخنرانی مسرور بارزانی به این شرح است:
به نام خداوند بخشنده و مهربان
تودههای مبارز پارت دموکرات، وفاداران به راه بارزانی، بسیار خوشحالم که در کنار شما حضور دارم. به همگی شما خیرمقدمی گرم میگویم، خوش آمدید، قدمتان بر روی چشم.
بیایید با هم به نامزدهایمان نیز خیرمقدمی گرم بگوییم. بسیار بسیار خوش آمدید.
بیایید با هم خود را برای انتخاباتی دیگر و برای پیروزی بزرگ دیگری برای لیست ۲۷۵ پارت دموکرات کوردستان آماده کنیم.
این انتخابات، فرصتی برای دفاع از حقوق قانونی ما در بغداد است
این انتخابات نیز برای ما، همچون تمام انتخابات گذشته، حائز اهمیت است؛ زیرا این بار میخواهیم در سطح عراق، از حقوق قانونی تمام مردم عراق و به ویژه تمام ساکنان اقلیم کوردستان، دفاع کنیم. این بار، این انتخابات برای آن است که نامزدهای شما به بغداد بروند و در آنجا از تحقق تمام حقوق قانونی ما دفاع کنند. به همین دلیل، بسیار مهم است که همگی ما مشارکتی فعال در این انتخابات داشته باشیم. همه با هم به پای صندوقهای رأی برویم؛ خودمان، بستگانمان، دوستان و آشنایانمان، همه را تشویق کنیم و این بار به دوستان و دشمنان نشان دهیم که قدرت پارت دموکرات چیست، نه فقط در اقلیم کوردستان، بلکه در تمام عراق.
بیشک پارت دموکرات، بزرگترین و قدرتمندترین حزب در سطح کوردستان است. اما میخواهیم این را به اثبات برسانیم که در سطح عراق نیز پارت دموکرات قویترین حزب سیاسی امروز در این عرصهای است که ما در کوردستان و در تمام عراق در آن حضور داریم.
بسیار مهم است که این بار دستاورد بزرگی کسب کنیم تا دل دوستانمان را شاد کنیم و به آنهایی که به آزار رساندن به کوردستان و اشغال آن میاندیشند، بفهمانیم که تا زمانی که پارت دموکرات اینجاست، هیچ قدرتی نمیتواند به فکر اشغال کوردستان باشد.
حماسهی پردی، نماد ارادهی پولادین ملت ما
به همین مناسبت، میخواهم سالروز ۲۰ اکتبر (۲۸ مهر) را به تمام میهنپرستان، به پیشمرگان قهرمان، و به شما عزیزان و محترمان تبریک بگویم. امروز روز حماسهی پردی است، بر همگی شما مبارک باد.
امروز، سالروز یادآوری ارادهی ملی ماست که چگونه تصمیم به مقاومت، تصمیم به دفاع از حقوق و کرامت اقلیم کوردستان و مردم کوردستان در برابر خائنان و اشغالگران به پیروزی رسید.
چگونه در آن روز، با روحیهی پیشمرگانه و شجاعانه، همگی ما در کنار خواهران و برادرانمان، در کنار پیشمرگان قهرمان ایستادیم. امروز نیز باید بار دیگر، این بار با رأی خود، در کنار این خواهران و برادران بایستیم تا در این نبرد پیروز شویم و در بغداد از حقوقمان دفاع کنیم.
خواهران و برادران،
مهم است که ما در این انتخابات شرکت کنیم، زیرا بار دیگر تکرار میکنم، اگر ما در این رأیگیری شرکت نکنیم، دیگران به جای ما رأی خواهند داد. و اگر پارت دموکرات در جایی حضور نداشته باشد، نمیتوان اطمینان داشت که هیچ طرف دیگری همچون پارت دموکرات بتواند از حقوق مردم کوردستان دفاع کند.
ما در تدوین قانون اساسی مشارکت داشتیم و باورمان این بود که تمام بندهای قانون اساسی همانطور که هست، اجرا خواهد شد. اما متأسفانه حقوق قانونی اقلیم کوردستان پایمال شد و بسیاری از آنهایی که فکر میکردیم از ما حمایت خواهند کرد و یاریرسان ما خواهند بود، به هیچ وجه از حقوق مردم کوردستان دفاع نکردند. حتی آنهایی که در اقلیم کوردستان به نام نمایندگان واقعی مردم کوردستان میخواستند به بغداد بروند، به جز پارت دموکرات، هیچ طرف دیگری آنطور که باید از حقوق ما دفاع نکرد.
برای همین، این بار لازم است که ما خودمان به بغداد برویم. این بار این وظیفه را به کس دیگری نمیسپاریم. این بار خودمان میرویم و از حقوق خودمان دفاع میکنیم. این بار خودمان میرویم و اجازه نمیدهیم کسی به شهروندان کوردستان به چشم شهروند درجه دو و سه نگاه کند. ما شریک واقعی در این کشور خواهیم بود.
هرگز نپذیرفتهایم که دنبالهرو باشیم و پس از این نیز به هیچ وجه نخواهیم پذیرفت. قبول نمیکنیم که کس دیگری به جای ما تصمیم بگیرد. این بار خودمان برای سرنوشت خود تصمیم میگیریم. خودمان برای تمام حقوق قانونیمان تصمیم میگیریم و این کار را به دیگران واگذار نخواهیم کرد. این بار نمایندگان شما، خواهران و برادران شما، پسران و دختران شما به بغداد میروند و بر تکتک بندهای قانون اساسی پافشاری خواهند کرد تا همه چیز همانطور که هست، اجرا شود.
دستاوردها و پروژههای دولت، پاسخی به تلاشها برای شکست اقلیم بود
مهم است که ما این بار مشارکت کنیم، زیرا دیدیم که پیش از این چه کردند. در سطح داخلی، دشمنی زیادی با این دولت شد. این دولت، ادامهدهندهی دولتهای موفقی بود که تحت سرپرستی پارت دموکرات در اقلیم کوردستان فعالیت میکردند. برای اینکه اجازه ندهند پارت دموکرات موفق شود، طرفهایی بودند که باکی نداشتند کوردستان ضرر کند، فقط برای اینکه پارت دموکرات شکست بخورد.
برنامهشان این بود که چگونه این دولت را با شکست مواجه کنند. از دولت کنارهگیری کردند، مانع موفقیت پروژهها شدند، با طرفهای دیگر ائتلاف تشکیل دادند، فقط برای اینکه راه را بر پارت دموکرات ببندند. حاضر بودند تمام حقوق مردم کوردستان پایمال شود. پارت دموکرات این بار به هیچ وجه نخواهد پذیرفت که هیچیک از حقوق اقلیم کوردستان و مردم آن با تمام اقوام و اقلیتهایش پایمال شود.
اما این را هم بدانید خواهران و برادران، شما باید به خودتان افتخار کنید. چون دوست و دشمن وقتی به کوردستان نگاه میکنند، به پارت دموکرات نگاه میکنند. میدانند اگر پارت دموکرات پیروز شود، کوردستان پیروز میشود و اگر خدای نکرده پارت دموکرات شکست بخورد، گمان میکنند میتوانند کوردستان را به شکست بکشانند. این بزرگترین سند و بزرگترین افتخار برای هر عضو پارت دموکرات است که اکنون نام «پارتی بودن» و «کوردستانی بودن» با هم گره خورده است.
آنها نتوانستند ارادهی شما را درهم بشکنند. قبلاً هم گفتم نتوانستند، چون میدانستیم که قدرت شما را با خود داریم. پشتوانه و تکیهگاه این حزب، شما هستید. شما میتوانید پارت دموکرات را به پیروزی برسانید. شما میتوانید مانع نقشهی تمام دشمنان شوید. شما میتوانید به دشمنان کورد و کوردستان و به دشمنان پارت دموکرات بگویید که نمیتوانید ما را متوقف کنید.
در سطح عراق، موانع زیادی برای پیشرفت پروژههای ما در کوردستان ایجاد کردند؛ برای پیشرفت کوردستان، برای پایمال کردن حقوق قانونی ما. دیدیم که در این مدت هر کاری از دستشان برآمد، انجام دادند، چون چشم دیدن موفقیتهای کوردستان را نداشتند. پارلمان را تعطیل کردند، رأی دادگاه را علیه اقلیم کوردستان صادر کردند، صادرات نفت کوردستان را متوقف کردند، بودجه را قطع کردند، حقوق را نفرستادند، همهی اینها به این امید بود که بتوانند پیشرفت کوردستان را متوقف کنند. اما به یاری خداوند و با قدرت و ارادهی شما، نتوانستند و نخواهند توانست.
این بار ما میرویم تا دیگر حقوق کارمندان با سلیقهی شخصی و چنین تصمیماتی گره نخورد. این یک حق عادی و قانونی این مردم است. کسی بر ما منت نمیگذارد. هر دستاوردی که در کوردستان داشتهایم، چه در پیشرفت، چه در پروژهها و چه در حقوق قانونیمان، همگی حاصل رنج، مبارزه و فداکاری این ملت بوده است. پس کسی تصور نکند که بر ما منتی گذاشته است.
تلاشهای زیادی شد تا از نظر روابط دیپلماتیک، اقلیم را محصور کنند. از نظر امنیت و ثبات، برای ما مشکل ایجاد کنند. اما باز هم، به ارادهی پولادین مردم کوردستان، به آن حمایت و اعتمادی که مردم کوردستان به پارت دموکرات و به دولت خود داشتند، هیچیک از این موانع نتوانست کاروان پیشرفت را در اقلیم کوردستان متوقف کند.
اکنون شکر خدا، بهترین روابط دیپلماتیک را در سطح بینالمللی داریم. به لطف خداوند و با سپاس از پیشمرگان قهرمان، نیروهای امنیتی و آسایش، کوردستان امن است و تا زمانی که پیشمرگه هست، تا زمانی که نیروهای وفادار این میهن هستند، کوردستان همیشه امن باقی خواهد ماند.
با رأی خود، عراق را به سوی آیندهای روشن هدایت میکنیم
ما فقط از حقوق خودمان دفاع نخواهیم کرد. این بار میخواهیم به بغداد برویم و خواهان حقوق تمام افراد در عراق باشیم؛ با تمام اقوام و اقلیتها و با تمام ادیانشان. میخواهیم در پارلمان عراق این پرسش را از مقامات مطرح کنیم که شما بودجهی کوردستان را نفرستادید، خواستید مانع ما شوید، خواستید موجودیت اقلیم کوردستان را کوچک کنید. از تمام درآمد عراق تنها پنج درصد آن را برای اقلیم کوردستان فرستادید. اما از طرف دیگر به مردم عراق میگفتید که درآمد عراق به کوردستان میرود.
عزیزان، چند روز پیش در یک برنامهی تلویزیونی دیدم که برنامهها و گزارشهایی از دیگر استانهای عراق داشتند؛ از استان واسط در شهر کوت، از مثنی، از سامرا، از نجف، از بصره، از بغداد، از انبار، از موصل، از کرکوک، از تمام شهرهای دیگر عراق که اکنون دولت فدرال بر آنها حکومت میکند. ما زندگی آنها را هم دیدیم. آن پولی که برای ما نفرستادید، چرا در آنجا خرج نکردید؟ آنچه ما دیدیم، ویرانی بود. مردم از تمام خدماتی که یک شهروند در این کشور باید داشته باشد، محروم هستند. نه کتابخانه، نه آب آشامیدنی، نه راه و جاده، نه خدمات. این مردم در تمام عراق محروم هستند. این بار نمایندگان پارت دموکرات کوردستان به بغداد میروند تا برای حقوق تکتک مردم عراق نیز مبارزه کنند.
ما آرزوهای بزرگی برای آینده داریم. آنچه انجام دادهایم، علیرغم تمام مشکلات و بحرانها بوده است. حال اگر ما در بغداد قدرتمند باشیم، اگر قانون اساسی همانطور که هست اجرا شود، اگر حقوق قانونی ما به طور کامل تأمین شود، اگر شنگال و مخمور و کرکوک به آغوش کوردستان بازگردند، اگر هر فردی در این کشور به بودن خود، به برابری و به عدالت افتخار کند، تصور کنید آن زمان زندگی ما چگونه خواهد بود. این همان رؤیایی است که میخواهیم آن را به واقعیت تبدیل کنیم.
میخواهیم کوردستان در یک دوران طلایی زندگی کند. میخواهیم دانشآموزان ما دیگر به فکر رفتن به خارج نباشند. میخواهیم دانشآموز ما به آیندهی خود ایمان داشته باشد. فرصت کار برای تمام شهروندان به طور یکسان در این کشور فراهم باشد. میخواهیم پزشکان ما به خارج نروند و در بیمارستانهای کشورهای دیگر به دنبال کار نگردند. میخواهیم اینجا، در بیمارستانهایمان، از پزشکان و متخصصانی که از خارج بازمیگردند، استقبال کنیم. میخواهیم کشاورزان ما دیگر محصولاتشان را در جادهها نریزند. و آنچه را که خواستهایم، انجام دادهایم؛ زیرا اکنون، تمام آن وعدهها را به اجرا درآوردهایم. اکنون محصولات کشاورزان ما توسط دولت خریداری میشود و به کشورهای دیگر صادر میگردد. من دیروز و در مناسبتهای دیگر از فستیوالهای کشاورزی بازدید کردهام و دیدهام که کشاورزان چقدر از اینکه محصولاتشان با استقبال روبرو شده و میتوانند آن را بفروشند، خوشحال هستند.
میخواهیم قانون حاکم باشد. میخواهیم هر کس به بودن خود افتخار کند. نمیخواهیم کسی در ناامیدی زندگی کند. آن نیروهایی که میخواهند ناامیدی ایجاد کنند، باید شما در برابرشان از امید، از آرزو و از آیندهای روشنتر برای این کشور سخن بگویید. و ما میتوانیم این کار را انجام دهیم، چون قبلاً انجامش دادهایم.
در پایان، نمیخواهم وقت زیادی از شما بگیرم. تنها میخواهم بگویم که شعار پارت دموکرات، یعنی «مشارکت، توازن، سازش»، به این معناست که ما میخواهیم شهروند در تصمیمگیریها شریک باشد، سازش وجود داشته باشد و توازن در قدرت و در تمام تصمیمات حاکم باشد. هر کس در برابر قانون برابر باشد و ما میخواهیم از حقوق تمام شهروندان در این کشور دفاع کنیم. ما معتقدیم یک عراق سعادتمند، یک عراق پیروز و یک عراق پیشرفته، بیشک به نفع کوردستان خواهد بود و کوردستان میتواند از آن بهرهی بیشتری ببرد.
در پایان میخواهم به شما عزیزان بگویم: دانشآموزان، جوانان، زنان، جوانان پیرو راه بارزانی، وفاداران به این میهن. شما قدرت، اراده، ایمان، شهامت و توانایی این ملت هستید و با شما، همه با هم، میتوانیم تمام رویاهایمان را به واقعیت تبدیل کنیم.
از شما سپاسگزارم، از حضورتان تشکر میکنم. همیشه پیروز باشید. لیست ۲۷۵ انشاالله پیروز خواهد شد. چشم به راه رأی شما هستیم، چشم به راه پیروزی این خواهران و برادران هستیم، چشم به راه بزرگترین پیروزی برای پارت دموکرات کوردستان هستیم. بسیار خوش آمدید، قدمتان بر سر و چشم.
بسیار سپاسگزارم.