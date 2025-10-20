رهبر ایران اظهارات دونالد ترامپ مبنی بر تخریب سایتهای هستهای کشورش را رد کرد
اربیل (کوردستان٢٤) – علی خامنهای، رهبر ایران، امروز دوشنبه ۲۰ اکتبر، اظهارات دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، مبنی بر تخریب سایتهای هستهای جمهوری اسلامی توسط حملات آمریکا در ماه ژوئن را رد کرد.
خامنهای در بیانیهای در وبسایت رسمی خود، خطاب به ترامپ گفت که در مورد اظهارات مربوط به تخریب این سایتها «به رویاپردازی ادامه دهد» و حق رئیس جمهور آمریکا را «برای اینکه بگوید یک کشور اگر صنعت هستهای دارد چه چیزی را باید یا نباید داشته باشد» زیر سوال برد.
در اواسط ژوئن، اسرائیل یک عملیات بمباران بیسابقه علیه ایران را آغاز کرد. ایالات متحده نیز به طور خلاصه به این عملیات پیوست و به تاسیسات هستهای کلیدی ایران حمله کرد.
هفته گذشته، طی سخنرانی در کنست اسرائیل، ترامپ بار دیگر تاکید کرد که ایالات متحده «نابود کردن» سایتهای هستهای ایران را در طول حملات تایید کرده است.
او گفت:«بنابراین ما ۱۴ بمب بر روی تاسیسات هستهای کلیدی ایران انداختیم. کاملا همانطور که در ابتدا گفتم، آنها را نابود کردیم و این تایید شده است.»
ترامپ در مصاحبه روز یکشنبه با فاکس نیوز همچنین گفت که ایران پس از حملات ایالات متحده که «توانایی هستهای آنها را نابود کرد... دیگر به قلدر خاورمیانه تبدیل نشده است.»
او همچنین این حملات را «زیباترین عملیات نظامی» خواند.
تأثیر واقعی حملات ایالات متحده هنوز نامشخص است.
پنتاگون گفته است که این حملات برنامه هستهای ایران را بین یک تا دو سال به تاخیر انداخته است، که با گزارش اولیه طبقهبندی شده اطلاعاتی ایالات متحده که به گفته رسانههای آمریکایی این عقبنشینی تنها چند ماه بوده است، در تضاد است.
روز دوشنبه، خامنهای اظهارات ترامپ را «نامناسب، اشتباه و قلدرمآبانه» خواند.
جنگ ژوئن با اسرائیل دو روز پیش از دور ششم مذاکرات هستهای برنامهریزی شده بین تهران و واشنگتن که در ماه آوریل آغاز شده بود، رخ داد.
از آن زمان، مذاکرات هستهای از مسیر خود خارج شده است و ایران اعلام کرده است تنها در صورتی که ایالات متحده تضمین عدم اقدام نظامی را ارائه دهد، برای مذاکره آماده است.
ایافپی/ب.ن