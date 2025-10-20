وزیر خارجهی عراق: آمادهایم نفت بیشتری به اروپا بفروشیم
وزیر خارجهی عراق آمادگی کشورش را برای تأمین نفت بیشتر در صورت نیاز اروپا اعلام کرد
هیئت مشترک اقلیم کوردستان و عراق با هدف تقویت روابط در زمینههای مهاجرت، دموکراسی، حقوق بشر، اقتصاد و انرژی با اتحادیهی اروپا، به شورای همکاریی اتحادیهی اروپا دعوت شدند.
هیئت اقلیم کوردستان به ریاست سفین دزهای، مسئول ادارهی روابط خارجی، و هیئت عراق به ریاست فواد حسین، وزیر خارجهی عراق، مورد استقبال کایا کالاس، مسئول سیاست خارجیی اتحادیهی اروپا، قرار گرفتند.
پس از پایان این نشست، کالاس در گفتوگو با بارزان حسن، خبرنگار کوردستان۲۴، بر لزوم تنوعبخشی به منابع انرژی برای اتحادیهی اروپا تأکید کرد و اظهار داشت که اروپا نمیخواهد به یک منبع انرژی واحد وابسته باشد.
مسئول سیاست خارجیی اتحادیهی اروپا دربارهی محتوای نشست خود با هیئت مشترک اقلیم کوردستان و عراق توضیح داد که در این دیدار، بر توسعهی خدمات عمومی، مسائل نفت و انرژی و مهاجرت غیرقانونی تمرکز شده است.
از سوی دیگر، فواد حسین، وزیر خارجهی عراق، در یک نشست خبری اعلام کرد که عراق حدود ۱۵ درصد از نفت خود را به اروپا صادر میکند و در صورت نیاز، آمادهی تأمین مقادیر بیشتری است. او همچنین افزود که عراق از مرحلهی صرفاً گفتوگو دربارهی امنیت عبور کرده و اکنون نقش مهمی در منطقه ایفا میکند.
روابط میان اتحادیهی اروپا و اقلیم کوردستان و عراق به اوایل سال ۲۰۰۵ میلادی (اواخر ۱۳۸۳ یا اوایل ۱۳۸۴ شمسی) بازمیگردد، زمانی که اتحادیهی اروپا دفاتر خود را در اربیل و بغداد افتتاح کرد.
از سال ۲۰۲۲ میلادی (۱۴۰۱ شمسی)، شورای اتحادیهی اروپا سالانه هیئتهای اقلیم کوردستان و عراق را برای نشستهای شورای همکاری دعوت میکند.