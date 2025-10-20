گروهی از جوانان داوطلب در اربیل با تبدیل شعارهای ناپسند بر دیوارهای عمومی به آثار هنری، چهره‌ی شهر را زیباتر می‌کنند

4 ساعت پیش

در یک اقدام ابتکاری، گروهی از جوانان متعهد در شهر اربیل، از طریق هنر نقاشی، شعارها و نوشته‌های ناپسند بر دیوارهای عمومی را به تابلوهای زیبا و حامل پیام‌های صلح و دوستی تبدیل کرده و به این ترتیب، سیمای شهر را بهبود می‌بخشند.

سازمان "مِیپِل تری" (Maple Tree)، متشکل از شماری از جوانان داوطلب، کمپینی با عنوان "رنگارنگ" راه‌اندازی کرده است. هدف اصلی این سازمان، توسعه‌ی جامعه و زیباسازی چهره و محیط زیست کشور است. این جوانان پس از اتمام کارهای روزانه‌ی خود، اوقات فراغتشان را به پاکسازی و زیباسازی اماکن عمومی اختصاص می‌دهند. آن‌ها در حال حاضر فعالیت‌های خود را از زیر پل‌ها آغاز کرده‌اند و شهرداری اربیل نیز به عنوان حامی، از این اقدام پشتیبانی می‌کند.

رنجر امید، سرپرست در ریاست شهرداری اربیل، درباره‌ی این کمپین اظهار داشت: "با بهره‌گیری از توان انسانی سازمان مِیپِل تری، ما از آن‌ها برای تزئین و پاکسازی زیر پل‌ها حمایت مالی کرده‌ایم. فعالیت این گروه از جوانان که برخی فارغ‌التحصیل دانشگاه و برخی دیگر دانشجو هستند، نمونه‌ای از جوانان دلسوز شهر و کشورشان است. نمایش این نمونه، بخشی از جوانان کشورم را نشان می‌دهد. از این رو، از کسانی که اقدام به آلوده کردن این دیوارها می‌کنند، می‌خواهیم که زحمات و شب‌بیداری‌های این جوانان را ببینند و چنین کارهایی را تکرار نکنند."

هکار محمد، رئیس سازمان "مِیپِل تری"، به کوردستان۲۴ گفت: "هر چقدر هم از جوانان خودمان تشکر کنم، باز هم کم است. چندین جوان پس از ساعات تحصیل و کار روزانه‌ی خود، به صورت داوطلبانه تا ساعت یک و دو شب اینجا با ما کار می‌کنند و دیوارهای کثیف را رنگ‌آمیزی می‌کنند."

او همچنین از کسانی که دیوارها را آلوده می‌کنند، خواست: "یک شب بیایند و به جای کثیف کردن، به ما در زیباسازی دیوارها کمک کنند، شاید حس مسئولیت‌پذیری‌شان تحریک شود و دست از آلوده کردن چهره‌ی شهر بردارند."

شایان ذکر است، سازمان "مِیپِل تری" نه تنها در اربیل، بلکه کمپین خود را در تمام اقلیم کوردستان نیز گسترش داده و به عنوان نمونه‌ای درخشان از داوطلبی و مشارکت جوانان در توسعه‌ی جامعه شناخته شده است.