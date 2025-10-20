اجرای پروژهی برقرسانی در سلیمانیە با بودجهی بیش از ۱۸۵ میلیون دینار
ادارهی کل برق سلیمانیە از اجرای یک پروژهی جدید برقرسانی به ارزش بیش از ۱۸۵ میلیون دینار خبر داد که دو منطقهی مهم را پوشش میدهد
ادارهی کل برق سلیمانیە، روز دوشنبه، ۲۰ اکتبر ۲۰۲۵ (۲۸ مهر ۱۴۰۴)، اعلام کرد که یک پروژهی جدید خدمات برقرسانی به ارزش بیش از ۱۸۵ میلیون دینار اجرا خواهد شد. بودجهی این پروژه از محل درآمد ۸ درصدی ادارهی توزیع برق سلیمانیە-شرق تأمین شده و دو منطقهی مهم را در بر میگیرد.
ادارهی کل برق سلیمانیە جزئیات این پروژه را اعلام کرد و گفت: این پروژه شامل اتصال شبکهی برق و نصب یک ایستگاه ترانسفورماتور برای روستای "آلک" در بخش چوارتا، به همراه کشیدن خط برق و نصب دو ایستگاه ترانسفورماتور برای محلهی "قرگه ۲" است.
این اداره همچنین اعلام کرد که بودجهی اختصاص یافته ۱۸۵ میلیون و ۲۰۱ هزار دینار است و نهاد ناظر بر آن، ادارهی توزیع برق سلیمانیە-شرق خواهد بود. شرکت مجری نیز شرکت "برکیوه" است و قرار است این پروژه ظرف ۹۰ روز تکمیل شود.