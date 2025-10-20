قاسم الاعرجی گفت عراق اجازه نخواهد داد به تهدیدی برای ایران تبدیل شود

10 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – مشاور امنیت ملی عراق، می‌گوید که کشورش اجازه نمی‌دهد زمین و آسمان آن برای تهدید ایران یا هر کشور دیگری به کار گرفته شود.

امروز دوشنبه ۲۰ اکتبر، قاسم الاعرجی، مشاور امنیت ملی عراق، در یک کنفرانس مشترک خبری با علی لاریجانی، رئیس‌ شورای عالی امنیت ملی ایران، اعلام کرد: عراق هرگز اجازه نخواهد داد که زمین و آسمان آن برای تهدید ایران یا هر کشور دیگری به کار گرفته شود.

او بر تعهد کامل بغداد به توافق امنیتی با تهران تاکید کرد.

الاعرجی گفت: دولت عراق برای تحکیم ثبات در منطقه و ممانعت از هر تنشی که امنیت منطقه‌ای را تهدید کند، تلاش می‌کند.

او توضیح داد: عراق به طور رسمی علیه اسرائیل در شورای امنیت سازمان ملل شکایت کرده است و محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق در اجلاس سران عرب در دیدار با رهبران جهان، بر موضع بغداد در خصوص به کار گرفتن آسمان عراق برای حمله به ایران، تاکید کرده است.

الاعرجی گفت: هدف از مشارکت عراق در اجلاس شرم‌الشیخ محکوم کردن نسل‌کشی در غزه بود. امروز منطقه ما در اثر حملات اسرائیل رنج می‌برد، نباید به نقض آتش‌بس غزه اجازه داد.

وی افزود: عراق با اعمال تحریم علیه کشورها مخالف است. ما معتقدیم که باید مسائل از طریق گفت‌وگو و دیپلماسی حل و فصل شوند.

علی لاریجانی نیز ضمن ابراز خوشحالی از میزبانی الاعرجی، عراق را کشور دوست و برادر ایران خواند و از الاعرجی به عنوان پیشگام این روابط اسم برد.

لاریجانی گفت: مسائل امنیتی مهمی را با الاعرجی بررسی کردیم و در موضوعاتی که در سفر قبلی‌ام به بغداد مطرح شد، تجدیدنظر کردیم. محور اصلی گفت‌وگوهای این دوره توسعه روابط اقتصادی بین دو کشور است.

ب.ن