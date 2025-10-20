یک هیئت بلندپایه اماراتی وارد اربیل شد
اربیل (کوردستان٢٤) – یک هیئت بلندپایه اماراتی وارد اربیل شد و قرار است نشستهای مهمی با مقامات اقلیم کوردستان برگزار کند.
استانداری اربیل در بیانیهای اعلام کرد که امروز دوشنبه ۲۰ اکتبر، امید خوشناو، استاندار اربیل و هیئت همراه او در فرودگاه بینالمللی اربیل از یک هیئت بلندپایه اماراتی به ریاست عبدالله لوتا، معاون وزیر و مسئول دفتر هماهنگی در شورای وزیران دولت امارات متحده عربی، استقبال کرد.
بر پایه بیانیه، هیئت اماراتی در چارچوب تلاشهای اقلیم کوردستان و امارات در راستای توسعه روابط سیاسی و بازرگانی، به اربیل سفر کرده است.
در بیانیه آمده است که قرار است این هیئت دیدار و نشستهای مهمی با مقامات اقلیم کوردستان انجام دهد.
ب.ن