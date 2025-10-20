فاضل میرانی: موتور محرکه نیروی کورد در بغداد و هرجای دیگری پرزیدنت بارزانی است

56 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – دبیر کمیته اجرایی دفتر سیاسی پارت دموکرات کوردستان، تاکید کرد که موتور محرکه نیروی کورد در بغداد و هرجای دیگری، پارت دموکرات کوردستان و پرزیدنت بارزانی است.

فاضل میرانی، دبیر کمیته اجرایی دفتر سیاسی پارت دموکرات کوردستان، در اظهاراتی رسانه‌ای اعلام کرد: مبنای قانون اساسی عراق، یک عراق متحد فدرالی است. آنچه مهم است نحوه مهیا شدن ما برای مشارکت در روند دموکراسی و انتخابات است؛ چگونه نامزدهایمان را به پیروزی می‌رسانیم و چگونه با نیرویی متفاوت به بغداد می‌رویم.

میرانی گفت: ما به سایرین که شریک ما و حزب کوردستانی هستند احترام می‌گذاریم، اما موتور محرکه نیروی کورد در بغداد و هرجای دیگری، پارت دموکرات کوردستان و پرزیدنت مسعود بارزانی است.

این در حالی است که نیروهای سیاسی عراق و اقلیم کوردستان در حال رقابت انتخاباتی برای کسب کرسی‌های مجلس نمایندگان عراق هستند. انتخاباتی که قرار است در ۱۱ نوامبر برگزار شود و پارت دموکرات کوردستان با شعار شراکت، توازن و توافق وارد رقابت‌های آن شده است.

ب.ن