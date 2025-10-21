رئیس اقلیم کوردستان در دیدار با رئیس ستاد ارتش عراق بر تداوم همکاری‌ها برای مقابله با داعش و لزوم حمایت ائتلاف بین‌المللی تاکید کرد.

ریاست اقلیم کوردستان اعلام کرد، صبح امروز سه‌شنبه، ۲۱ اکتبر ۲۰۲۵ (۲۹ مهر ۱۴۰۴)، نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان، از سپهبد عبدالامیر رشید یارالله، رئیس ستاد ارتش عراق و هیئت همراهش که متشکل از شماری از مقامات عالی‌رتبه نظامی و امنیتی عراق بود، استقبال کرد.

در این دیدار که رئیس ستاد پیشمرگه و مسئولانی از وزارت پیشمرگه نیز حضور داشتند، همکاری مشترک ارتش عراق و پیشمرگه با ائتلاف بین‌المللی، همچنین روابط نظامی و امنیتی عراق و آمریکا در چارچوب توافق امنیتی دوجانبه میان آن‌ها، تهدیدات تروریسم و وضعیت سوریه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

دو طرف توافق نظر داشتند که داعش همچنان یک تهدید واقعی است و امنیت و ثبات عراق و سوریه را به خطر می‌اندازد. در این راستا، نچیروان بارزانی تاکید کرد که عراق و اقلیم کوردستان برای مقابله با تهدیدات تروریسم و در چارچوب توافقات امنیتی عراق، همچنان به همکاری و حمایت ائتلاف بین‌المللی نیاز دارند.

وی همچنین از نقش ارتش عراق در برقراری امنیت و ثبات در کشور قدردانی کرد و تقویت همکاری مشترک پیشمرگه و ارتش عراق را ضروری دانست. به نوبه خود، رئیس ستاد ارتش عراق تاکید کرد که اکنون همکاری میان ارتش و پیشمرگه در بهترین وضعیت خود قرار دارد و در این زمینه از نقش رئیس ستاد پیشمرگه قدردانی کرد.

حفظ امنیت مرزها و وضعیت گذرگاه‌های مرزی به ویژه میان سوریه و عراق، پایان ماموریت ائتلاف بین‌المللی در عراق در سپتامبر ۲۰۲۶ (شهریور ۱۴۰۵) و وضعیت پس از آن مرحله، از دیگر محورهای این نشست بود.