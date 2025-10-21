به دستور رئیس دولت اقلیم کوردستان، کاروان بیماران تالاسمی برای درمان به خارج اعزام شد
سومین کاروان از بیماران تالاسمی اقلیم کوردستان شامل ۴۸ نفر برای پیوند مغز استخوان به خارج از کشور اعزام شدند؛ دولت اقلیم تمام هزینهها را تقبل کرده است
وزارت بهداشت دولت اقلیم کوردستان در اطلاعیهای اعلام کرد، صبح امروز سهشنبه، ۲۱ اکتبر ۲۰۲۵ (۲۹ مهر ۱۴۰۴)، به دستور مسرور بارزانی، رئیس دولت اقلیم کوردستان، سومین کاروان از بیماران تالاسمی به منظور انجام جراحی پیوند مغز استخوان، به خارج از کشور اعزام شدند.
در این اطلاعیه آمده است؛ این کاروان متشکل از ۴۸ شهروند بود که شامل بیماران، اهداکنندگان و همراهان آنها میشدند. این فرآیند پس از انجام تمامی آزمایشات پزشکی و اقدامات علمی، از طریق فرودگاه بینالمللی اربیل و توسط وزارت بهداشت انجام شد.
این اطلاعیه میافزاید: دولت اقلیم کوردستان تمامی هزینههای این فرآیند شامل سفر، اقامت، آزمایشات، جراحی و درمانهای پس از جراحی را بر عهده میگیرد. این اقدام بخشی از یک پروژه بزرگتر است که دولت بودجهای نزدیک به ۱۱ میلیارد دینار برای آن اختصاص داده است، با هدف اعزام ۱۴۰ بیمار تالاسمی به بیمارستانهای دارای گواهینامه بینالمللی (JCI). این پروژه شامل بیمارانی میشود که اهداکننده دارند یا ندارند.
به نوبه خود، وزیر بهداشت پیام دلسوزی و حمایت رئیس دولت را به بیماران و خانوادههایشان ابلاغ کرد و از این ابتکار عمل بشردوستانه قدردانی نمود. وی برای آنها آرزوی شفای عاجل و بازگشت سلامت کرد.
وزیر بهداشت همچنین اشاره کرد که اکنون ۱۲۰ شهروند در خارج از کشور تحت درمان هستند و قرار است در روزهای آینده، کاروان چهارم که شامل ۶۰ بیمار و همراهانشان میشود، اعزام گردد.