برای اولین بار؛ نصب دوربینهای کنترل سرعت در کرکوک
پلیس راهنمایی و رانندگی کرکوک برای کاهش حوادث رانندگی، دوربینهای کنترل سرعت متحرک را در جادههای اصلی خارج از شهر نصب میکند
اداره راهنمایی و رانندگی کرکوک اقدام به نصب دوربینهای کنترل سرعت در جادههای اصلی خارج از شهر کرده است. این اقدام در راستای تلاش برای کاهش حوادث رانندگی و حفظ سلامت شهروندان صورت میگیرد.
عامر نریمان، سخنگوی پلیس راهنمایی و رانندگی کرکوک، به کوردستان۲۴ گفت که نصب دوربینهای کنترل سرعت یک ضرورت فوری برای این شهر بود، زیرا نرخ حوادث رانندگی به طور چشمگیری افزایش یافته است.
وی افزود: این دوربینها متحرک هستند و در مکانهای ثابت قرار نخواهند گرفت، بلکه به طور مداوم مکانهای آنها تغییر میکند تا رانندگان بیشتر به سرعتهای تعیینشده پایبند باشند.
عامر نریمان همچنین به رانندگان هشدار داد و اعلام کرد: "از امروز، هر رانندهای که تخلف سرعت انجام دهد و از حد مجاز فراتر رود، ۲۰۰ هزار دینار جریمه خواهد شد."
سخنگوی پلیس راهنمایی و رانندگی کرکوک همچنین تاکید کرد که هیچ تفاوتی میان خودروهای با پلاک استانهای اقلیم کوردستان و سایر استانهای عراق قائل نخواهد شد و متخلفان جریمه خواهند شد.
وی همچنین اظهار داشت که رانندگان به همان اندازه که از جریمه مالی میترسند، به سلامت و منافع خود اهمیت نمیدهند. به همین دلیل، در صورت وجود دوربین یا پلیس راهنمایی و رانندگی، رانندگان پایبند به قوانین میشوند، اما در غیر این صورت، این پایبندی وجود ندارد.
نصب دوربینهای کنترل سرعت در شهرهای اقلیم کوردستان تجربهای موفق در کاهش حوادث رانندگی بوده است، به همین دلیل دولت عراق نیز همین گام را در سایر شهرهای خود برداشته است.