هیئتهای امنیتی دولت فدرال و اقلیم کوردستان حفظ امنیت انتخابات مجلس عراق را بررسی کردند
اربیل (کوردستان٢٤) – یک هیئت امنیتی دولت عراق و کمیسیون عالی انتخابات عراق در دیدار با هیئت وزارت امور داخلی و جهات مربوطه اقلیم کوردستان، حفظ امنیت انتخابات دور ششم مجلس نمایندگان عراق را بررسی کردند.
امروز سهشنبه ۲۱ اکتبر، وزارت امور داخلی اقلیم کوردستان در بیانیهای اعلام کرد که یک هیئت امنیتی دولت فدرال و کمیسیون عالی انتخابات عراق در اربیل با هیئت وزارت امور داخلی اقلیم کوردستان دیدار کردند.
در بیانیه آمده است که هدف از این دیدار بررسی زمینهسازیهای امنیتی برای برگزاری انتخابات و تامین نیازمندیها و هماهنگی امنیتی بین دولت اقلیم و دولت فدرال بوده است.
بیانیه تاکید کرده که هیئت دولت عراق از فراهم شدن زمینه کامل و ثبات امنیتی اقلیم کوردستان به بهترین نحو، ابراز خوشحالی کرده است.
ب.ن