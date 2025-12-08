ایران میگوید یک فرد دوتابعیتی را به جرم جاسوسی برای اسرائیل محاکمه میکند
اربیل (کوردستان٢٤) – قوه قضائیه ایران امروز دوشنبه ۸ دسامبر اعلام کرد یک فرد دوتابعیتی که در جریان جنگ ۱۲ روزه اخیر با اسرائیل دستگیر شده بود، به اتهام جاسوسی برای دشمن، به دادگاه ارجاع داده شده است.
خبرگزاری میزان آنلاین، وابسته به قوه قضائیه، نامی از متهم نبرد و او را تنها به عنوان "فردی دوتابعیتی که در یک کشور اروپایی زندگی میکند" و در جریان جنگ ژوئن در ایران دستگیر شده است، معرفی کرد.
ایران تابعیت دوگانه را به رسمیت نمیشناسد و دارندگان گذرنامه خود را بر اساس قوانین ایران محاکمه میکند.
قوه قضائیه اعلام کرد که دادگاهی رسیدگی به پرونده او را آغاز کرده است که در آن او به "همکاری اطلاعاتی و جاسوسی به نفع رژیم صهیونیستی" متهم شده است.
به گزارش میزان، متهم یک ماه قبل از درگیری که پس از حمله بیسابقه اسرائیل به ایران و حمله به سایتهای نظامی و هستهای و همچنین مناطق مسکونی آغاز شد، وارد ایران شده بود.
آن حمله باعث درگیری ۱۲ روزه شد که در آن ایران با حملات پهپادی و موشکی به اسرائیل پاسخ داد و بعدا شاهد پیوستن ایالات متحده به اسرائیل در حمله به سایتهای هستهای ایران بودیم.
میزان گفت تحقیقات نشان میدهد که متهم با سازمان جاسوسی موساد در ارتباط بوده و به عنوان مامور در «پایتختهای چندین کشور اروپایی و سرزمینهای اشغالی» - اشاره به اسرائیل - آموزش دیده است.
این خبرگزاری بدون ارائه جزئیات بیشتر افزود:«تجهیزات پیشرفته جاسوسی و اطلاعاتی در زمان دستگیری او و در ویلایی که در آن اقامت داشت، کشف شد.»
در طول جنگ، مقامات ایرانی از دستگیری حداقل سه اروپایی، از جمله لنارت مونترل، دوچرخهسوار ۱۹ ساله فرانسوی-آلمانی، که بعدا آزاد شد، خبر دادند.
در ماه اکتبر، ایران قانونی را تصویب کرد که مجازات افراد محکوم به جاسوسی برای اسرائیل و ایالات متحده را تشدید کرد.
متن قانون تصریح میکند که «هرگونه فعالیت اطلاعاتی یا جاسوسی» برای اسرائیل، ایالات متحده یا سایر دولتها و گروههایی که با ایران دشمن تلقی میشوند، «با مصادره تمام داراییها و مجازات اعدام مواجه خواهد شد.»
از زمان جنگ، ایران وعده محاکمه سریع مظنونان به همکاری با اسرائیل را داده و از دستگیریهای متعدد و اعدام حداقل نه نفر که به این اتهامات محکوم شدهاند، خبر داده است.
ایران اسرائیل را به رسمیت نمیشناسد و مدتهاست که آن را به انجام عملیات خرابکارانه علیه تاسیسات هستهای خود و همچنین ترور دانشمندانش متهم میکند.
این جنگ، دیپلماسی سطح بالا بین تهران و واشنگتن را که با هدف دستیابی به توافق جدید بر سر برنامه هستهای ایران انجام میشد، از مسیر خود خارج کرد.
جنگ ژوئن اولین درگیری پایدار بین ایران و اسرائیل پس از حملات تلافیجویانه پراکنده در سال ۲۰۲۴ بود که به جنگ آشکار منجر نشد.
آتشبس بین ایران و اسرائیل در ۲۴ ژوئن به اجرا درآمد.
ایافپی/ب.ن