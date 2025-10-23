نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان از پروژهی راهبردی کسنزان-گومهسپان بازدید کرد
مسرور بارزانی، نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان، از پروژهی جادهی دوطرفهی کسنزان-گومهسپان در اربیل بازدید کرد و بر اتمام بهموقع آن تأکید نمود
مسرور بارزانی، نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان، روز پنجشنبه، ۲۳ اکتبر ۲۰۲۵ (۱ آبان ۱۴۰۴)، از پروژهی جادهی دوطرفهی (کسنزان-گومهسپان) بازدید کرد. این پروژه که یک طرح مهم در محدودهی شهر اربیل است، توسط شرکت هیمن گروپ در حال اجراست.
نخستوزیر ضمن قدردانی از ناظران، مهندسان و کارگران پروژه، بر اهمیت اتمام آن در زمان مقرر و مطابق با دستورالعملها و استانداردهای لازم تأکید کرد.
طول این خیابان ۱۵ کیلومتر و عرض هر باند آن بیش از ۱۰ متر است و شامل دو مسیر اصلی و یک مسیر اضطراری خواهد بود. این جاده از انتهای خیابان کسنزان آغاز شده و در گردنهی گومهسپان به پایان میرسد.
این پروژه شامل ۴ پل، ۱ زیرگذر و ۴۰ آبگذر جعبهای با ابعاد مختلف، همچنین حصار محافظ و سیستم زهکشی است.