کمیسیون انتخابات عراق از روند آرام تبلیغات انتخاباتی در اقلیم کوردستان تمجید کرد
در حالی که تبلیغات انتخاباتی پارلمانی عراق در اقلیم کوردستان به شکلی آرام و به دور از خشونت در جریان است، مقامات کمیسیون انتخابات عراق این روند را میستایند
تبلیغات انتخاباتی پارلمانی عراق در اقلیم کوردستان به شیوهای آرام و به دور از خشونت در حال برگزاری است. این در حالی است که مسئولان کمیسیون انتخابات عراق از این روند تمجید کرده و آن را با سایر استانهای عراق که صدها شکایت در آنها به ثبت رسیده، مقایسه میکنند.
مروان محمد، مدیر دفتر اربیل کمیسیون انتخابات عراق، اعلام کرد که تاکنون ۴۲ مورد تخلف در محدودهی استان اربیل ثبت شده است؛ اما پس از اطلاعرسانی، این تخلفات بلافاصله برطرف شده و تصاویر و اقلام تبلیغاتی از مکانهای ممنوعه جمعآوری شدهاند. وی افزود که ۴۰ اخطار برای نامزدها و احزاب سیاسی در حوزهی انتخاباتی اربیل ارسال شده است.
تنها پنج نامزد از احزاب مختلف به دلیل نصب تصاویر در مکانهای غیرمجاز، مورد شکایت قرار گرفته و جریمهی نقدی شدهاند. کمیسیون توضیح داد که یکی از مجازاتهای تخلف نامزدها و احزاب سیاسی، جریمهی نقدی است، بهویژه برای شکایتهایی که مربوط به نصب تصاویر و اقلام تبلیغاتی در مکانهای غیرمجاز هستند.
مقایسهی وضعیت اقلیم کوردستان با سایر استانها
نبرد عمر، رئیس هیئت انتخابات اقلیم کوردستان در کمیسیون انتخابات عراق، اظهار داشته است که هیچ تخلف قابل توجهی به دست آنها نرسیده و احزاب سیاسی در این انتخابات به شیوهای بسیار مدرن تبلیغات خود را انجام میدهند.
عمر همچنین اشاره کرد که مقایسهی میان استانهای اقلیم کوردستان و سایر استانهای عراق، تفاوت چشمگیری را از نظر ثبت شکایتهای قانونی نشان میدهد. در جنوب و مرکز عراق بیش از ۳۵۰ شکایت ثبت شده، در حالی که در اقلیم کوردستان تنها پنج شکایت به ثبت رسیده است. کمیسیون از فعالان تبلیغاتی در اقلیم در مقایسه با سایر استانهای عراق تمجید میکند.
وی تأکید کرد که اقدامات قانونی شهرداریها و ادارات شهری در برابر نامزدها، از سوی کمیسیون به عنوان تخلف ثبت نمیشوند؛ بلکه استفاده از نهادهای دولتی، خودروهای دولتی، اماکن مذهبی و افترا، مواردی هستند که از سوی کمیسیون به عنوان تخلف محسوب میشوند.
آمار و جزئیات انتخابات سراسری
قرار است انتخابات عمومی پارلمانی عراق در تاریخ ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۰ آبان ۱۴۰۴) برگزار شود. در این انتخابات، ۲۱ میلیون و ۴۰۴ هزار و ۲۹۱ شهروند حق رأی دارند. ۳۸ حزب سیاسی، ۳۱ ائتلاف و ۷۵ لیست انفرادی در این رقابت شرکت میکنند. همچنین هفت هزار و ۷۶۸ نفر نامزد شدهاند که پنج هزار و ۵۲۰ نفر مرد و دو هزار و ۲۴۸ نفر زن هستند.