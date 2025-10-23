کمیسیون انتخابات عراق: بیش از یک میلیون کارت رأیگیری تحویل گرفته نشده است
هنوز بیش از یک میلیون کارت از دورههای قبل و جدید توزیع نشده باقی مانده است
کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق روز پنجشنبه، ۲۳ اکتبر ۲۰۲۵ (۱ آبان ۱۴۰۴)، اعلام کرد که مجموع کارتهای جدید چاپ شده رأیدهندگان در سراسر عراق در بازه زمانی ۲۳ سپتامبر تا ۲۳ اکتبر ۲۰۲۵، برای انتخابات مجلس نمایندگان عراق به ۳ میلیون و ۵۸۳ هزار و ۷۰۴ کارت رسیده است.
این کمیسیون همچنین اشاره کرد که تعداد کارتهای توزیع نشده از مرحله اول و دوم به ۱ میلیون و ۱۶۵ هزار و ۹۳۸ کارت بالغ میشود. طبق اعلام کمیسیون، نسبت کارتهای توزیع شده از مرحله اول و دوم به ۶۲.۵ درصد رسیده است.
آمار کارتهای رأیگیری و تخلفات
در حالی که نسبت کارتهای توزیع شده از مجموع کارتهای جدید ۵۴.۲ درصد بوده است. مجموع جریمههای اعمال شده برای افرادی که قوانین و دستورالعملهای کمیسیون را نقض کردهاند، تا امروز به ۵۴۰ مورد رسیده که از این تعداد ۳۹۶ نفر مرد و ۸۲ نفر زن بودهاند. همچنین، تعداد موارد مربوط به شعارها و تصاویر ۶۲ مورد بوده است.
این گزارش حاکی از آن است که ۴۷۵ هزار و ۷۱۶ کارت بیومتریک جدید در مرحله چاپ قرار دارند.
تاریخ انتخابات
انتخابات دوره ششم مجلس نمایندگان عراق در سراسر عراق و اقلیم کوردستان در ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۰ آبان ۱۴۰۴) برگزار خواهد شد.