نیچروان بارزانی: کردستان اگر حزب قدرتمندی داشته باشد، قوی خواهد بود

نچیروان بارزانی، معاون رئیس پارت دموکرات کوردستان در کمپین انتخاباتی در شهر دهوک: پارت دموکرات کوردستان را ضامن حفاظت از حقوق و دستاوردهای کوردستان دانست

در گرماگرم رقابت‌های انتخاباتی پارلمان عراق، نیچروان بارزانی، معاون رئیس پارت دموکرات کوردستان، در یک گردهمایی مردمی در شهر دهوک، بر اهمیت حیاتی این انتخابات برای آینده‌ی کوردستان و عراق تأکید کرد. وی با اشاره به دستاوردهای پارت دموکرات کوردستان در طول تاریخ مبارزات مردم کورد، این حزب را ضامن حفاظت از حقوق و دستاوردهای کوردستان دانست.

معاون رئیا پارت دموکرات کوردستان، این مرحله را «مرحله‌ی اجرای قانون اساسی» نامید و تصریح کرد که حضور قدرتمند پارت دموکرات کوردستان در بغداد، برای دفاع از منافع کوردستان و تحقق کامل حقوق قانون اساسی، امری ضروری است.

متن کامل سخنرانی:

همراهان گرامی، استادان، سرپرستان آموزشی، اعضای سندیکاها، سازمان‌های حرفه‌ای، کادرهای خستگی‌ناپذیر و مبارز پارت دموکرات کوردستان، سرپرستان و نمایندگان حزب در مراکز رأی‌گیری، دانشجویان، جوانان، بانوان، ورزشکاران و همه‌ی شما عزیزان، به همه شما خوش آمد می‌گویم.

بسیار خوشحالم که امروز در دهوک زیبا، در منطقه بهدینان، بار دیگر گرد هم آمده‌ایم تا با مردم عزیز دهوک و سمیل دیدار کنیم. منطقه بهدینان، آن جایگاه بلندی است که همیشه در تمامی سختی‌ها و مشکلات، پشتیبان پارت دموکرات کوردستان بوده و به طور مداوم، ناامیدی را به دشمنان ما هدیه داده است.

دهوک، قلب تپنده پارت دموکرات کوردستان

دهوک رنگین، قلب تپنده و قدرتمند پارت دموکرات کوردستان است. مردم بهدینان و دهوک، محبوب ما و محبوب پرزیدنت بارزانی هستند. سفر این‌بار من به دهوک، بسیار خوشحال‌کننده‌تر بود. خوشحالم که می‌بینم گام‌های مهمی برای آبادانی در مناطق روستایی این استان برداشته شده و دیگر صدای درگیری و ناخوشی به گوش نمی‌رسد. امیدواریم این روند آبادانی ادامه یابد و خوشبختی همیشه برای این منطقه و کل این سرزمین برقرار باشد.

اهمیت انتخابات پیش‌رو

همراهان عزیز، امروز ما اینجا گرد هم آمده‌ایم تا درباره‌ی موضوعی بسیار مهم، یعنی انتخابات پارلمان عراق، صحبت کنیم. این انتخابات، یک انتخابات سرنوشت‌ساز برای پارت دموکرات کوردستان، برای کوردستان و برای آینده‌ی همه‌ی ماست.

پارت دموکرات کوردستان، تضمین‌کننده آینده‌ای بهتر برای کوردستان

پیش از این در اربیل نیز اشاره کردم که ما نیازمند آن هستیم که با قدرت تمام به پای صندوق‌های رأی برویم. من درخواستی از شما دارم و آن این است که همگی با هم، پارت دموکرات کوردستان را به سوی کسب یک میلیون رأی سوق دهیم.

این خواسته، نشان از اهمیت بالای این انتخابات دارد. ما نمایندگان خود را برای دفاع از حقوق شما به بغداد می‌فرستیم. نمایندگانی که نمایندگان واقعی شما هستند، چون شما به خوبی می‌دانید که نیازهای این جامعه چیست و آرزوها و امیدهای شما را درک می‌کنند.

پارت دموکرات کوردستان؛ دیناموی جامعه‌ی کوردستان

کاری که شما انجام می‌دهید، به‌ویژه در ارتباط با جامعه، بسیار مهم و تأثیرگذار است. شما دیناموی جامعه‌ی کوردستان هستید و همچون همیشه، این بار نیز شما کلید موفقیت پارت دموکرات کوردستان در بهدینان خواهید بود. من می‌دانم که هر زمان شما پشتیبان حزب خود بوده‌اید، حزب ما هرگز شکست نخورده است. شما ثابت کرده‌اید که تا زمانی که شما صاحبان این حزب هستید، پارت دموکرات کوردستان همیشه پیروز خواهد بود، زیرا شما صاحب این حزب هستید.

وعده ما؛ یک میلیون رأی

وعده‌ی ما این است که روز دهم ماه، همگی با هم به پای صندوق‌های رأی برویم و به لیست شماره ۱۷۵ پارت دموکرات کوردستان رأی دهیم تا بتوانیم به خوبی از شما خدمت کنیم.

چرا این انتخابات مهم است؟

این انتخابات با انتخابات گذشته تفاوت‌هایی دارد. همانطور که می‌دانید، در سال ۲۰۰۳ (۱۳۸۲) رژیم [صدام] در عراق سرنگون شد و پارت دموکرات کوردستان نقش اساسی در این تحول داشت. در سال ۲۰۰۵ (۱۳۸۴)، قانون اساسی دائمی عراق نوشته شد و بسیاری از حقوق ضروری ما در آن گنجانده شد. این یک دستاورد بزرگ بود که با پیشگامی پرزیدنت بارزانی به دست آمد. پس از آن، عراق وارد مرحله‌ی جنگ داخلی و سپس جنگ با داعش شد. اکنون، در حقیقت، مرحله‌ای نوین در عراق آغاز شده است؛ مرحله‌ای که ما آن را «مرحله‌ی اجرای قانون اساسی عراق» می‌نامیم. این قانون اساسی برای ما در اقلیم کوردستان بسیار مهم است. مشکلات امروز ما با بغداد، نتیجه‌ی نادیده گرفتن قانون اساسی است.

چه کسی از حقوق ما دفاع خواهد کرد؟

چه کسی می‌تواند از این حقوق دفاع کند؟ پاسخ روشن است: پارت دموکرات کوردستان. پارت دموکرات کوردستان چگونه در بغداد قدرتمند خواهد بود؟ با رأی یک میلیون نفری شما.

پارت دموکرات کوردستان؛ نماد آبادانی و ثبات

دوستان عزیز، هر رأی‌دهنده‌ای برای رأی دادن به یک حزب، معیارهایی دارد. اگر از خود بپرسید که چرا باید به فلان حزب رأی دهم، به گذشته و عملکرد آن حزب نگاه می‌کنید. آن حزب برای کوردستان و مردمش چه کرده است؟ دستاوردهایش چه بوده؟ آیا جواب این پرسش‌ها، جز پارت دموکرات کوردستان، حزب دیگری می‌تواند باشد؟ پارت دموکرات کوردستان است که آبادانی، ثبات و خدمت‌گزاری را برای شما به ارمغان آورده است.

تاریخچه‌ی مبارزات پارت دموکرات کوردستان

پارت دموکرات کوردستان، هویت مبارزه‌ی ملت کورد و کل کوردستان است. این حزب در سال ۱۹۴۶ (۱۳۲۵) به عنوان امیدی برای کوردها و کوردستان تأسیس شد؛ زمانی که کوردها در شرایط بسیار بدی به سر می‌بردند و ناامید و بی‌چاره بودند. پارت دموکرات کوردستان آمد و امید و آرزو را به کوردستان بازگرداند.

نتیجه‌ی مبارزات پارت دموکرات کوردستان این بود که در سال‌های ۱۹۵۸ (۱۳۳۷) و ۱۹۶۱ (۱۳۴۰)، نام "کورد" وارد قانون اساسی عراق شد. پارت دموکرات کوردستان در سال ۱۹۶۱ (۱۳۴۰)، رهبری بزرگترین انقلاب کورد را بر عهده گرفت. در سال ۱۹۷۰ (۱۳۴۹)، پارت دموکرات کوردستان اولین سند رسمی به رسمیت شناختن حقوق کوردها و کوردستان را به دست آورد. این افتخارات تاریخی، همگی متعلق به پارت دموکرات کوردستان هستند.

در سال ۱۹۹۱ (۱۳۷۰)، پارت دموکرات کوردستان بار دیگر نقش اصلی را در سازماندهی و رهبری قیام ایفا کرد. این حزب، نیروی اصلی برای ایجاد یک سیستم دموکراتیک در عراق بود. در سال ۱۹۹۱ (۱۳۷۰)، رئیس پارت دموکرات کوردستان اولین کسی بود که خواستار حل مسائل داخلی کوردستان از طریق صندوق‌های رأی شد. این یعنی بنیان‌گذار دموکراسی در کوردستان، پارت دموکرات کوردستان بوده و این یکی از دستاوردهای بزرگ ماست.

یک میلیون رأی برای آینده‌ای روشن

همراهان عزیز، دستاوردهای پارت دموکرات کوردستان، نتیجه‌ی تداوم و استمرار مبارزات شما و حمایت‌های شماست. برای پاسخ به این پرسش‌ها، که چه کسی آبادانی آورد و چه کسی ثبات را برقرار کرد، پاسخ روشن است: پارت دموکرات کوردستان. یک میلیون رأی!

پارت دموکرات کوردستان؛ حزبی با اهداف بزرگ

پارت دموکرات کوردستان، حزب محاسبات کوچک نیست؛ حزب اهداف بزرگ برای ملت کوردستان است. این حزب به اندازه‌ی تاریخ خود، به اندازه‌ی دستاوردهایش، و به اندازه‌ی امیدها و آرزوهای ملت کورد و کوردستان، بزرگ است.

راهنمایی‌های پرزیدنت بارزانی؛ دفاع و آبادانی

راهنمایی‌های پرزیدنت بارزانی برای ما همیشه دو چیز بوده است: دفاع از میهن و آبادانی. ما هم از میهن خود دفاع می‌کنیم و هم به آبادانی آن ادامه می‌دهیم. این کاروان مبارزه که با همت و اراده‌ی خداوند و حمایت شما آغاز شده، ادامه خواهد یافت.

شما یک چیز را ثابت کرده‌اید: تا زمانی که شما صاحبان این حزب هستید، باوری استوار وجود دارد که پارت دموکرات کوردستان پیروز خواهد شد، زیرا شما صاحب این حزب هستید. وعده‌ی ما و شما، روز دهم ماه است. لازم است که این وعده‌ی خود را برای خون شهیدان و مبارزات پیشمرگان قهرمان به سرانجام برسانیم. این کشور که امروز ما در آن با سربلندی زندگی می‌کنیم، نتیجه‌ی فداکاری و خون آن شهیدان است. لازم است که در روز رأی‌گیری، با قدرت تمام به پای صندوق‌های رأی برویم.

پارت دموکرات کوردستان؛ هویت و شناسنامه‌ی مبارزه‌ی کوردها

پارت دموکرات کوردستان، شناسنامه‌ی مبارزه‌ی مردم کورد و کل کوردستان، با تمام اجزای آن است. این حزب همواره برای خدمت به کوردستان و تمام اجزای آن تلاش کرده و ما به این موضوع افتخار می‌کنیم. این تابلوی زیبای همزیستی که در کوردستان وجود دارد، مایه‌ی افتخار و سربلندی ماست.

در پایان، می‌خواهم یک بار دیگر از شما تشکر کنم. پارت دموکرات کوردستان به شما پشت‌گرم و سربلند است. از دیرباز تاکنون، شما ثابت کرده‌اید که هرگاه پارت دموکرات کوردستان به شما نیاز داشته، هرگز این حزب را تنها نگذاشته‌اید. این بار نیز تنهایش نخواهید گذاشت. آیا این حزب را تنها خواهید گذاشت؟ به چند رأی می‌رسانیدش؟ یک میلیون رأی. این بار نیز، برای خدمتگزاران خود که به نمایندگی از شما به پارلمان عراق می‌روند، رأی خواهید داد. از شما می‌خواهم که آنها را معرفی کنید. بفرمایید.