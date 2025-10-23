اقتصاد

مسرور بارزانی: پروژه‌های عمرانی، سرمایه‌گذاری برای رفاه و ایمنی شهروندان است

نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان پس از بازدید از دو پروژه‌ی بزرگراهی در اربیل، بر اهمیت این پروژه‌ها در بهبود زندگی و حفظ جان مردم تأکید کرد

کوردستان راه‌سازی اقلیم کوردستان مسرور بارزانی

مسرور بارزانی، نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان، روز پنجشنبه، ۲۳ اکتبر ۲۰۲۵ (۱ آبان ۱۴۰۴)، پس از بازدید از دو پروژه بزرگراهی دوطرفه (اربیل - کویه) و (کسنزان - گومه‌سپان)، اظهار داشت: «پروژه‌های ما سرمایه‌گذاری برای رفاه و حفظ سلامت و جان شهروندان است.»

بارزانی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی «ایکس» (توییتر سابق) نوشت: «امروز از دو پروژه بزرگراهی دوطرفه (اربیل - کویه) و (کسنزان - گومه‌سپان) بازدید کردم که در مجموع ۵۲ کیلومتر طول دارند.»

نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان افزود: «این پروژه‌ها شهرهای ما را بیشتر به یکدیگر متصل می‌کنند و سرمایه‌گذاری برای رفاه و حفظ سلامت و جان شهروندانمان محسوب می‌شوند.»

 

 

 
مصطفی ابراهیم ,
