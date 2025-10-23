نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان پس از بازدید از دو پروژه‌ی بزرگراهی در اربیل، بر اهمیت این پروژه‌ها در بهبود زندگی و حفظ جان مردم تأکید کرد

3 ساعت پیش

مسرور بارزانی، نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان، روز پنجشنبه، ۲۳ اکتبر ۲۰۲۵ (۱ آبان ۱۴۰۴)، پس از بازدید از دو پروژه بزرگراهی دوطرفه (اربیل - کویه) و (کسنزان - گومه‌سپان)، اظهار داشت: «پروژه‌های ما سرمایه‌گذاری برای رفاه و حفظ سلامت و جان شهروندان است.»

بارزانی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی «ایکس» (توییتر سابق) نوشت: «امروز از دو پروژه بزرگراهی دوطرفه (اربیل - کویه) و (کسنزان - گومه‌سپان) بازدید کردم که در مجموع ۵۲ کیلومتر طول دارند.»

نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان افزود: «این پروژه‌ها شهرهای ما را بیشتر به یکدیگر متصل می‌کنند و سرمایه‌گذاری برای رفاه و حفظ سلامت و جان شهروندانمان محسوب می‌شوند.»