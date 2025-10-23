درخواست کوردهای مقیم خارج از کشور برای مشارکت بستگان در انتخابات پارلمانی عراق

کورد‌های مقیم خارج از بستگان خود در داخل کشور می‌خواهند که با رأی دادن به "حافظان کیان دولت اقلیم کوردستان"، نقش خود را ایفا کنند

1 ساعت پیش

کوردهای مقیم آلمان، با وجود اینکه بخشی از آن‌ها نمی‌توانند در انتخابات پارلمانی عراق شرکت کنند، اما با احساس مسئولیت، از بستگان خود می‌خواهند که در رأی‌گیری مشارکت کرده و به حافظان کیان دولت اقلیم کوردستان رأی دهند.

موضوع اصلی گفت‌وگوهای تلفنی مداوم آن‌ها با بستگانشان، انتخابات پارلمانی عراق است. این افراد به دلیل مشغله‌ی کاری و مدرسه‌ی فرزندانشان، قادر به بازگشت برای رأی‌دادن نیستند، اما از خانواده‌های خود می‌خواهند که در انتخابات شرکت کرده و به کسانی رأی دهند که از کیان دولت اقلیم کوردستان دفاع می‌کنند.

بروان کانیکی، یک کارآفرین، به کوردستان ۲۴ گفت: "درخواست من این است که بستگان من و تمامی شهروندان به پای صندوق‌های رأی بروند و به لیست ۲۷۵، لیست بارزانی، رأی دهند."

کاوان کوردو هیرانی، جوانی کورد که دور از وطن و در غربت متولد شده، اما عشق به میهن و احساس مسئولیت در قبال خاک و کشور، او را همواره نگران وضعیت کشورش کرده است. کاوان، روند انتخابات پارلمانی کنونی عراق را بسیار مهم و سرنوشت‌ساز می‌داند.

کاوان کوردو هیرانی، شهروند کورد، اظهار داشت: "در چنین زمانی، بسیار مهم است که ما کوردها سرنوشت خود را در بغداد تعیین کنیم." وی افزود: "متأسفانه در این منطقه‌ی آلمان که ما زندگی می‌کنیم، صندوق رأی قرار نداده‌اند. به همین دلیل فکر می‌کنم آن‌ها نمی‌خواهند آرای کوردها افزایش یابد."

ششمین دوره‌ی انتخابات پارلمانی عراق در شرایطی برگزار می‌شود که منطقه در مرحله‌ای راهبردی و سرنوشت‌ساز قرار دارد و از دیدگاه کوردهای مقیم خارج، نقش کوردها همچون همیشه مهم و تأثیرگذار است.

بی‌دلیل نگفته‌اند که "از وطن خود که دور شوی، در هر کجا باشی پناهنده‌ای" و قلب انسان همواره برای خاک و مردمش می‌تپد. کوردهای مقیم خارج از کشور، هرچند بخشی از آن‌ها نمی‌توانند برای انتخابات پارلمانی عراق بازگردند، اما از فاصله‌ی هزاران مایل، از بستگان خود می‌خواهند که به پای صندوق‌های رأی رفته و به سرسخت‌ترین مدافعان حقوق قانونی و حافظان کیان دولت اقلیم کوردستان رأی دهند.