مسرور بارزانی از طرح احداث اتوبان اربیل - کویه بازدید کرد

2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – نخست وزیر اقلیم کوردستان، در جریان بازدید از طرح احداث اتوبان اربیل - کویه بر عزم دولت برای ادامه اجرای کارآمد طرح‌های زیرساختی ضروری با هدف بهبود کیفیت زندگی ساکنان در سراسر اقلیم کوردستان تاکید کرد.

مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کوردستان، امروز پنجشنبه ۲۳ اکتبر، بار دیگر بر تعهد دولت اقلیم به اجرای طرح‌‌های راهبردی خدماتی تاکید کرد و از اتوبان اربیل - کویه به عنوان یک ابتکار کلیدی نام برد.

بارزانی در حین بازدید از طرح احداث اتوبان اربیل - کویه در مصاحبه با گزارشگر کوردستان24 بر اهمیت طرح‌های آب و زیرساختی برای اقلیم کوردستان تاکید کرد.

او با اشاره به طرح احداث اتوبان اربیل - کویه، آن را «عمل به تعهدی دیگر که ما برای مردم خود انجام می‌دهیم» توصیف کرد و افزود که این طرح، مسیر بین اربیل - کویه را به یک مسیر دو بانده، با کیفیت بالا ارتقا خواهد داد. «این طرح که توسط شرکت‌های مهندسی و ساختمانی داخلی انجام می‌شود، به گونه‌ای طراحی شده است که زمان سفر را کاهش دهد، رانندگی را آسان کند و خطرات تصادفات را کاهش دهد.»

نخست‌وزیر با اشاره به طرح راهبردی آب قوشتپه، خاطرنشان کرد که این طرح به ساکنان منطقه قوشتپه، منطقه بیستانه و بیش از ۷۰ روستای اطراف آن، آب آشامیدنی سالم و بهبود شرایط زندگی را ارائه می‌دهد.

بارزانی گفت:«این طرح بخشی از طرح گسترده‌تر دولت ما برای رساندن آب به اربیل و سایر شهرها است و تضمین می‌کند که ساکنان به آب تمیز و قابل اعتماد دسترسی دارند و در عین حال استفاده از آب‌های زیرزمینی را بهینه می‌کند... هدف ما رفع کمبود آب در اربیل و مناطق اطراف برای ۲۰ تا ۳۰ سال آینده است.»

او همچنین به طرح‌های جاری و آتی آب در شهر کویه و استان سلیمانیه پرداخت و اظهار داشت:«اجرای این طرح‌‌ها پس از تکمیل مراحل طراحی و نهایی شدن توافقات با شرکت‌ها، آغاز خواهد شد. برخی از آنها در حال انجام هستند و برخی دیگر به زودی با حمایت کامل دولت آغاز خواهند شد.»

وی بر عزم اقلیم کوردستان برای ادامه اجرای کارآمد طرح‌های زیرساختی ضروری با هدف بهبود کیفیت زندگی ساکنان در سراسر اقلیم کوردستان تاکید کرد.

ب.ن