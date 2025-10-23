بازدید مسرور بارزانی از طرح احداث اتوبان کسنزان – گومهسپان
اربیل (کوردستان٢٤) – نخستوزیر اقلیم کوردستان، از یک طرح مهم راهسازی در استان اربیل، بازدید کرد.
امروز پنجشنبه ۲۳ اکتبر، مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان، از طرح احداث اتوبان کسنزان – گومهسپان بازدید کرد که یک طرح مهم راهسازی در استان اربیل است.
نخست وزیر در جریان این بازدید از مدیران، مهندسان و کارگران طرح، قدردانی و بر اهمیت تکمیل آن در موعد مقرر با رعایت اصول و معیارها، تاکید کرد.
طول این اتوبان ۱۵ کیلومتر و عرض هر طرف آن ۱۰ متر است و دارای دو باند اصلی و یک باند اضطراری است.
این طرح شامل ۴ پل، یک زیرگذر، ۴۰ آبراه جعبهای در اندازههای مختلف، نردههای محافظتی و زهکشی است.
ب.ن