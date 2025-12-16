پرزیدنت بارزانی به مردم کوردستان و مردم زاخو و هواداران باشگاه ورزشی زاخو تبریک گفت
اربیل (کردستان۲۴) – پرزیدنت بارزانی، معرفی هواداران باشگاه ورزشی زاخو به عنوان بهترین هواداران سال جهان از سوی فیفا را به مردم کوردستان و مردم زاخو و هواداران باشگاه ورزشی زاخو، تبریک گفت.
بارگاه بارزانی امروز سهشنبه ۱۶ دسامبر، در بیانیهای اعلام کرد که پرزیدنت مسعود بارزانی، در یک تماس تلفنی با گوهدار شیخو، سرپرست حوزه اداری مستقل زاخو، ضمن ابراز خوشحالی، به مناسبت معرفی هواداران آن باشگاه به عنوان بهترین هواداران سال ۲۰۲۵ در جهان از سوی فدارسیون جهانی فوتبال – فیفا، به مردم کوردستان و مردم زاخو و هواداران باشگاه ورزشی زاخو، تبریک گفت.
بر پایه بیانیه بارگاه بارزانی، پرزیدنت بارزانی در این تماس تلفنی، این رویداد را تاریخی توصیف کرد و برای بازیکنان و باشگاه ورزشی زاخو آرزوی موفقیت کرد.
فیفا امروز سهشنبه، اعلام کرد که هواداران باشگاه ورزشی زاخو، جایزه هواداران فیفا ۲۰۲۵ را دریافت کردهاند و از هواداران کورد به خاطر حرکت بشردوستانه فوقالعاده که توجه جهانی را به خود جلب کرد و قدرت فوتبال را برای الهام بخشیدن برای شفقت نشان داد، تقدیر میکنند.
فیفا اعلام کرد که هواداران باشگاه زاخو پس از پرتاب هزاران اسباببازی عروسکی به زمین، قبل از بازی لیگ ستارگان عراق مقابل الحدود در ۱۳ مه، این جایزه معتبر را به دست آوردند. این اسباببازیها قبل از شروع بازی جمعآوری و بین کودکانی که در سراسر اقلیم کوردستان از بیماری رنج میبرند، توزیع شد.
هواداران زاخو برای کسب این جایزه، دو نامزد بینالمللی دیگر را کنار زدند. جایزه هواداران فیفا که در سال ۲۰۱۶ تاسیس شد، به ابراز تعهد و انسانیت استثنایی هواداران فوتبال، صرف نظر از لیگ، ملیت یا جنسیت، ارج مینهد.
برنده از طریق ترکیبی از انتخاب هیئت کارشناسان و رایگیری عمومی جهانی که در پلتفرم رسمی فیفا انجام میشود، تعیین میشود.
ب.ن