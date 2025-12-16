ماهسون قرمزی گول: این یک پیروزی برای رویای یک کودک و قدرت متحدکننده فوتبال بود

2 ساعت پیش

اربیل (کردستان۲۴) – هنرمند معروف کورد، نقش دختر خردسال را در معرفی هواداران باشگاه زاخو به عنوان بهترین هواداران سال جهان، ارج نهاد و او را «وجدان جهان» توصیف کرد.

ماهسون قرمزی گول، هنرمند معروف درباره معرفی هواداران باشگاه ورزشی زاخو به عنوان بهترین هواداران سال جهان توسط فیفا و تاثیر نقش نیپَل در آن، در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، پیامی منتشر کرد.

او نوشت:« نیپَل، دختر زاخو، وجدان جهان شد

چندی پیش، دختر کوچکی از زاخو، با عشق خالص خود، و گریه‌هایش برای تیمش، پا به بزرگترین صحنه فوتبال جهان گذاشت. نیپل برای جایزه "بهترین هوادار" فیفا انتخاب شد.

چند روز پیش، از شما درخواست حمایت از نیپل را داشتم. بی‌صدا و فداکارانه، چون مسئله دیده شدن نبود، بلکه مرئی کردن نادیده‌ها بود.

از صمیم قلب از همه کسانی که در این رویداد و مسیر این دختر کوچک مشارکت داشتند، تشکر می‌کنم. این فقط یک جایزه نبود؛ این یک پیروزی برای رویای یک کودک و قدرت متحدکننده فوتبال بود. از حضورتان متشکرم، از اینکه در کنار نیپل هستید، متشکرم.»

Zaho’nun Kızı Nipel, Dünyanın Vicdanı Oldu



Bir süre önce Zakho’dan bir kız çocuğu,

saf sevgisiyle,

takımı için attığı çığlıkla, dünyanın en büyük futbol sahnesine çıktı. Ve Nipel, FIFA “En İyi Taraftar” ödülünde seçildi.



Günler önce sizlerden Nipel için destek istemiştim.… pic.twitter.com/tbIRKALi0C — Mahsun Kırmızıgül (@Mhsnkrmzgl) December 16, 2025

نیپَل، دختر خردسالی که به دلیل حضور پرشور در تشویق باشگاه زاخو، ویدیوی او در حالیکه عروسکی در دست دارد در شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده‌ای داشت، نظر فیفا را به خود جلب کرد و نام او به لیست نامزدهای بهترین هواداران جهان اضافه شد.

ب.ن