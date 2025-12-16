اولین پرواز هواپیمایی اتحادیه اروپا پس از ۳۵ سال به بغداد

40 دقیقه پیش

اربیل (کردستان۲۴) – وزارت حمل و نقل عراق، امروز سه‌شنبه ۱۶ دسامبر اعلام کرد پروازی که توسط شرکت هواپیمایی ایژین یونان انجام ‌شد، اولین هواپیمای اروپایی در ۳۵ سال گذشته بود که در فرودگاه بین‌المللی بغداد فرود آمد.

اوایل امسال، این شرکت هواپیمایی یونانی پروازهای خود را به اربیل، پایتخت اقلیم کوردستان که به عنوان یک منطقه با ثبات در عراق بی‌ثبات شناخته شده است، آغاز کرد.

این وزارتخانه در بیانیه‌ای اعلام کرد که این فرود، نشان دهنده «بازگشت عراق به نقشه هوانوردی اروپا» و آغاز «مرحله جدیدی از بهبود بخش هوانوردی عراق» است.

از اوایل دهه ۱۹۹۰، زمانی که صدام حسین، دیکتاتور سابق عراق، به کویت همسایه حمله کرد، خطوط هوایی اروپایی به دلایل امنیتی پروازهای مستقیم به فرودگاه بین‌المللی بغداد نداشته‌اند.

صدام در سال ۲۰۰۳ در حمله‌ای به رهبری آمریکا سرنگون شد و به دنبال آن در عراق جنگ داخلی، خشونت فرقه‌ای و ظهور جناح‌های جهادی مسلح، رخ داد.

اما پس از دهه‌ها آشفتگی، عراق اخیرا شروع به بازیابی ثبات کرده و دولت در تلاش است تا سرمایه‌گذاری خارجی را برای تقویت اقتصاد کشور جذب کند.

وزارت حمل و نقل عراق، اعلام کرد که مسیر بغداد – آتن – بغداد، دو پرواز در هفته خواهد داشت و بسته به تقاضا، امکان افزایش پروازها وجود دارد.

ب.ن