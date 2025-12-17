3 ساعت پیش

اربیل (کردستان۲۴) – مراسم گرامیداشت روز پرچم کوردستان، امروز در سراسر نهادهای رسمی و مراکز آموزشی اقلیم کوردستان برگزار می‌شود و شهروندان اقلیم با افتخار آن را گرامی می‌دارند.

امروز چهارشنبه ۱۷ دسامبر، روز پرچم کوردستان است و در سراسر مراکز آموزشی، نهادهای رسمی و بین شهروندان اقلیم کوردستان، گرامی داشته می‌شود.

پرچم فعلی کوردستان در سال ۱۹۱۹ توسط دکتر کامران بدرخان به کشورهای اروپایی معرفی شد. جمعیت دانشجویان کورد در اروپا هم در دهه ۶۰ میلادی در مراسم‌های مختلف این پرچم را برافراشته‌اند.

پس از قیام سال ۱۹۹۱ در جنوب کوردستان نیز این پرچم در تمام مقرات احزاب سیاسی و موسسات رسانه‌ای برافراشته شد.

پارلمان کوردستان در ۱۱ نوامبر ۱۹۹۱، قانون شمار (۴) پرچم کوردستان را تصویب کرد و در ۱۹ ژوئن ۲۰۰۹، روز ۱۷ دسامبر را به عنوان روز پرچم کوردستان، تعیین کرد.

در ۱۷ دسامبر سال ۱۹۴۵ پرچم کوردستان به منظور حفاظت از آن از موسسات و نهادهای جمهوری کوردستان پایین کشیده شد و به این مناسبت روز ۱۷ دسامبر به عنوان روز پرچم کوردستان تعیین شده است.

برافراشتن پرچم کوردستان در سنگرهای دفاع در جریان جنگ علیه تروریسم، آن را به نماد مقاومت و ایستادگی نیروی پیشمرگ کوردستان در سراسر جهان معرفی کرد.

پرچم کوردستان از رنگ سرخ به عنوان نماد قیام و خونفشانی برای میهن. رنگ سفید به عنوان نماد صلح‌طلبی. رنگ سبز به عنوان نماد طبیعت و آبادانی میهن و تصویر خورشید به عنوان نماد روشنی و درخشندگی، تشکیل شده‌ است.

ب.ن