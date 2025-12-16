1 ساعت پیش

اربیل (کردستان۲۴) – وزیر امور خارجه عراق می‌گوید که آمریکا لیست اسامی تعدادی از افراد و گروه‌های شبه‌نظامی را به دولت عراق ارایه کرده و در خصوص آن حاضر به مذاکره با هیچ طرفی نیست و بر اساس سیاست و قوانین خود عمل می‌کند.

فواد حسین، وزیر امور خارجه و معاون نخست‌وزیر عراق، در مصاحبه با شبکه تلویزیونی الحدث، تشکیل دولت جدید این کشور و روابط با واشنگتن را مورد توجه قرار داد.

فواد حسین گفت که طرف آمریکایی لیست اسامی تعدادی افراد و گروه‌های شبه‌نظامی را به دولت عراق ارایه کرده است. او گفت که واشنگتن در خصوص آن اسامی، حاضر به مذاکره با هیچ طرفی نیست و بر اساس سیاست و قوانین خود عمل می‌کند.

وزیر خاجه در خصوص مشارکت گروه‌های شبه‌نظامی در انتخابات و دولت عراق، گفت که این یک موضوع داخلی است.

وی افزود که اعمال تحریم‌های آمریکا علیه عراق آشکارا و بدون مذاکره انجام می‌شود. او منشاء مشکلات اقتصادی عراق را سیاست اقتصادی غلط در این کشور دانست.

فواد حسین درباره دیدار خود با تام باراک، نماینده ویژه آمریکا در سوریه و لبنان، گفت که باراک نظام فدرالی در عراق را شکست‌ خورده می‌داند.

او توضیح داد که بخشی از پیشنهادات آمریکایی‌ها با قانون اساسی و واقعیت سیاسی عراق همخوانی ندارند.

همچنین تاکید کرد که تهدیدات اسرائیل علیه عراق ادامه دارند و بخشی از تنش‌هایی نظامی است که لبنان و سوریه و حزب‌الله را شامل می‌شوند.

درباره روابط تهران و تل‌آویو نیز گفت که به بن‌بست رسیده است و جریان رویدادها به سمت مذاکره نمی‌رود، بلکه در مسیر چالش‌برانگیزی حرکت می‌کند.

او تاکید کرد که اگرچه ایران خواستار جنگ نیست، اما برای دفاع آماده شده است.

ب.ن