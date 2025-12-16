2 ساعت پیش

اربیل (کردستان۲۴) – قوه قضائیه ایران، امروز سه‌شنبه ۱۶ دسامبر اعلام کرد فرد دوتابعیتی که در جریان جنگ ۱۲ روزه اخیر با اسرائیل دستگیر و به جرم جاسوسی محاکمه شده است، تابعیت سوئدی دارد.

وزارت امور خارجه سوئد، تایید کرد که یکی از شهروندانش در ایران بازداشت شده است، اما از ارائه جزئیات خودداری کرد.

تهران خود اطلاعات کمی در مورد این پرونده منتشر کرده است، این یکی از چندین دستگیری است که در طول و پس از جنگ کوتاهی که در آن اسرائیل و سپس ایالات متحده تاسیسات هسته‌ای ایران را بمباران کردند، انجام شده است.

چندین نفر از کسانی که به جرم کار برای سازمان اطلاعات اسرائیل محکوم شده بودند، متعاقبا اعدام شدند.

به گزارش خبرگزاری میزان آنلاین وابسته به قوه قضائیه، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه، گفت:«اخیرا پرونده‌ای در استان البرز در مورد یک جاسوس دوتابعیتی بررسی شد. این فرد در سال ۲۰۲۰ تابعیت سوئدی دریافت کرد و از آن زمان در آنجا اقامت داشته است.»

وی افزود:«این فرد به اتهام جاسوسی برای رژیم صهیونیستی در طول جنگ ۱۲ روزه شناسایی و دستگیر شد.»

وزارت امور خارجه سوئد در بیانیه‌ای اعلام کرد که هم این وزارتخانه و هم سفارت سوئد در تهران با بستگان فرد بازداشت‌شده در تماس هستند و او وکیل دارد.

این وزارتخانه افزود:«به دلیل احترام به اسرار کنسولی و برای اینکه مانعی برای کار ما ایجاد نشود، جزئیات بیشتری ارائه نخواهیم کرد.»

جهانگیر، وزیر امور خارجه ایران، بدون ذکر نام متهم، گفت که متهم «در سال ۲۰۲۳ توسط سرویس‌های اطلاعاتی رژیم صهیونیستی استخدام شده و توانسته در پایتخت‌های شش کشور اروپایی با ماموران (اسرائیلی) ملاقات کند و آموزش‌های لازم را دریافت کند.»

وی افزود که متهم چندین سفر به اسرائیل داشته و آخرین بار دو هفته قبل از ورود به ایران بوده است.

جهانگیر گفت که متهم یک ماه قبل از جنگ وارد ایران شده و در ویلایی در نزدیکی کرج، نزدیک به تهران، پایتخت، مستقر شده است.

سخنگو خاطرنشان کرد:«او تجهیزات جاسوسی الکترونیکی حمل می‌کرد که توسط ماموران شناسایی شد." وی افزود که «متهم به جاسوسی برای اسرائیل اعتراف کرده است.»

همچنین اظهار داشت که حکم این پرونده به زودی صادر خواهد شد.

تشدید مجازات‌ها

در ۱۳ ژوئن، اسرائیل، طرف اصلی تهران، حمله‌ای بی‌سابقه به ایران انجام داد و به مراکز نظامی و هسته‌ای و همچنین مناطق مسکونی حمله کرد.

این حمله باعث درگیری ۱۲ روزه شد که در آن ایران با حملات پهپادی و موشکی به اسرائیل پاسخ داد و بعدا شاهد پیوستن ایالات متحده به اسرائیل در حمله به مراکز هسته‌ای ایران بودیم.

در طول جنگ، مقامات ایرانی از دستگیری چندین اروپایی، از جمله لنارت مونترل، دوچرخه‌سوار ۱۹ ساله فرانسوی-آلمانی، که بعدا آزاد شد، خبر دادند.

چندین اروپایی در ایران بازداشت هستند، از جمله زوج فرانسوی سیسیل کوهلر و ژاک پاریس که از ماه مه ۲۰۲۲ در بازداشت هستند.

در ژوئن ۲۰۲۴، ایران دو سوئدی را در یک مبادله زندانی با حمید نوری، مقام سابق ایرانی که در سوئد به حبس ابد محکوم شده بود، آزاد کرد.

در ماه اکتبر، ایران قانونی را تصویب کرد که مجازات افراد محکوم به جاسوسی برای اسرائیل و ایالات متحده را تشدید می‌کند.

متن این قانون تصریح می‌کند که «هرگونه فعالیت اطلاعاتی یا جاسوسی» برای اسرائیل، ایالات متحده یا سایر دولت‌ها و گروه‌هایی که با ایران دشمنی دارند، «با مصادره تمام دارایی‌ها و مجازات اعدام مواجه خواهد شد.»

از زمان جنگ، ایران وعده محاکمه سریع مظنونان به همکاری با اسرائیل را داده و از دستگیری‌های متعدد و اعدام حداقل نه نفر که به این اتهامات محکوم شده‌اند، خبر داده است.

جنگ ژوئن، دیپلماسی سطح بالا بین تهران و واشنگتن را که با هدف دستیابی به توافق جدید بر سر برنامه هسته‌ای ایران انجام می‌شد، از مسیر خود خارج کرد.

این جنگ اولین درگیری پایدار بین ایران و اسرائیل پس از حملات تلافی‌جویانه پراکنده در سال ۲۰۲۴ بود که به جنگ آشکار منجر نشد.

آتش‌بس بین ایران و اسرائیل در ۲۴ ژوئن به اجرا درآمد.

ای‌اف‌پی/ب.ن