گاریک هایراپتیان: درصد بالای جمعیت جوان در اقلیم کوردستان بزرگترین سرمایه است
اربیل (کردستان۲۴) – مسئول صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در اقلیم کوردستان، میگوید که درصد بالای جمعیت جوان در اقلیم کوردستان بزرگترین سرمایه است.
سهشنبه ۱۶ دسامبر، گاریک هایراپتیان، مسئول صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در اقلیم کوردستان، تلاشهای دولت اقلیم برای انجام سرشماری عمومی را ستود و گفت: سرشماری تنها جمع آوری ارقام نیست، بلکه نقشهراهی برای مشخص کردن دقیق نیازمندیهای مردم و زمینهسازی برای تقسیم درآمد به شیوهای عادلانه است.
وی با اشاره به اینکه درصد بالای جمعیت جوان در اقلیم کوردستان یک نقطه مثبت است، گفت: درصد جمعیت جوان اقلیم کوردستان بالا است و آنها بزرگترین سرمایه این مردم هستند، اما باید برنامهای منسجم برای استفاده از تواناییهای آنها در آینده وجود داشته باشد.
مسئول صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در اقلیم، آمادگی سازمان متبوع را برای همکاری با دولت اقلیم کوردستان در تدوین نظام و برنامهای راهبردی برای آینده اعلام کرد. او تاکید کرد که سرمایهگذاری در روند سرشماری در واقع سرمایهگذاری برای آینده کوردستان است.
ب.ن