52 دقیقه پیش

اربیل (کردستان۲۴) – خواننده معروف زاخو می‌‌گوید که کسب عنوان بهترین هواداران سال توسط هواداران باشگاه زاخو، افتخار و یک پیروزی بزرگ برای تمام بخش‌های کوردستان است.

عبدالقهار زاخویی، هنرمند معروف زاخو، در اظهاراتی رسانه‌ای خوشحالی خود را از معرفی هواداران باشگاه زاخو به عنوان بهترین هواداران سال توسط فیفا، ابراز داشت.

این هنرمند معروف گفت:«این دستاورد تنها برای یک شهر نیست، بلکه افتخار و یک پیروزی بزرگ برای تمام بخش‌های کوردستان است.»

او در جریان مراسمی که به این مناسبت برگزار شد، اعلام کرد که به افتخار این پیروزی، حاضر است تا صبح زیر باران برای مردم آواز بخواند.

زاخویی همچنین علاقه خود را به همه باشگاه‌های کوردستان ابراز داشت و برای همه آرزوی موفقیت کرد.

هواداران باشگاه زاخو که به خاطر تشویق خاص یک دختر خردسال و بازتاب گسترده آن در شبکه‌های اجتماعی، توسط فیفا برای مسابقه بهترین هواداران سال ۲۰۲۵ در جهان نامزد شدند، با کسب بیشتر رای، این عنوان را به دست آوردند و برنده جایزه ویژه فیفا شدند.

ب.ن