مادورو آمریکا را به تلاش برای آغاز جنگی جدید متهم کرد

رئیس‌جمهور ونزوئلا، در پی افزایش تحرکات نظامی واشنگتن در دریای کارائیب و استقرار ناو هواپیمابر در منطقه ایالات متحده را به تلاش برای آغاز جنگی جدید متهم کرد

2 ساعت پیش

نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، ایالات متحده آمریکا را به تلاش برای شعله‌ور ساختن جنگی تازه متهم کرد. این اتهام در حالی مطرح می‌شود که تحرکات نظامی واشنگتن در دریای کارائیب افزایش یافته و یک ناو هواپیمابر نیز در منطقه مستقر شده است.

مادورو در بیانیه‌ای به رسانه‌ی رسمی کشورش گفت: "آن‌ها در حال ایجاد جنگی جدید هستند. قول داده بودند که دیگر وارد جنگ نشوند، اما اکنون جنگی را آغاز می‌کنند و ما مانع آن خواهیم شد."

استقرار ناو هواپیمابر و عملیات‌های پیشین

پنتاگون، روز جمعه، استقرار ناو هواپیمابر "یواس‌اس جرالد آر. فورد" را به بهانه‌ی مقابله با سازمان‌های قاچاق مواد مخدر در آمریکای لاتین اعلام کرد.

پیش از این، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در سپتامبر سال جاری عملیات نظامی‌ای را در کارائیب آغاز کرده بود. به گفته‌ی وی، این عملیات "قاچاقچیان مواد مخدر" را هدف قرار داده بود و ۱۰ فروند هواپیمای جنگی اف-۳۵ و هشت فروند کشتی نیروی دریایی در آن مشارکت داشتند. در نتیجه‌ی این حملات، بیش از ۴۰ نفر کشته شدند که دولت ونزوئلا و خانواده‌های قربانیان می‌گویند بیشتر آن‌ها شهروندان غیرنظامی و ماهیگیر بوده‌اند.

واشنگتن روز پنجشنبه از برگزاری مانور نظامی مشترک با ترینیداد و توباگو در نزدیکی سواحل ونزوئلا خبر داد. قرار است کشتی جنگی آمریکایی "یواس‌اس گریولی" بین ۲۶ تا ۳۰ اکتبر (۴ تا ۸ آبان) به منطقه برسد و مانورهای مشترک انجام شود.