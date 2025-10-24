در میدیات نام خیابانی به «احمد کایا» تغییر یافت

2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – در منطقه میدیات ماردین در شمال کوردستان/ ترکیه، خیابان مزارلیک/۱ به خیابان احمد کایا تغییر نام داد.

در بیانیه‌ای که شهرداری در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، اعلام شد نام خیابان مزارلیک/۱ پس از تصمیم شورای شهر به خیابان احمد کایا تغییر یافته است.

در این بیانیه آمده است:«ما خوشحالیم که یاد احمد کایا را که با هنر خود قلب‌ها را لمس کرد و با صدای خود میلیون‌ها نفر را در میدیات الهام بخشید، گرامی می‌داریم.»

کایا، خواننده مشهور کورد در سال ۱۹۵۷ در مالاتیا در شمال کوردستان متولد شد. او توسط ملی‌گرایان ترکیه مورد آزار و اذیت قرار گرفت و از خواندن آوازهای کوردی منع شد.

احمد کایا سپس ترکیه را به مقصد فرانسه ترک کرد و اندکی پس از آن در سال 2000 در آنجا درگذشت.

ب.ن