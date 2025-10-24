آغاز به کار سومین جشنواره محصولات بومی برواری بالا + عکس

57 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – در سومین جشنواره محصولات بومی برواری بالا، همه بخش‌های کوردستان حضور دارند و پیشبینی شده که ده‌ها هزار بازدیدکننده داشته باشد.

امروز جمعه ۲۴ اکتبر، سومین جشنواره محصولات بومی در منطقه برواری بالا از توابع آمیدی آغاز به کار کرد.

گزارشگر کوردستان۲۴ از دهوگ گزارش داد که این جشنواره به مدت پنج روز ادامه خواهد داشت و در آن محصولات بومی همه بخش‌های کوردستان، از جمله کارهای دستی، محصولات بومی و هنری عرضه ‌شده‌ا‌ند.

روینگ هروری، عضو هیئت نظارت بر جشنواره، به کوردستان۲۴ گفت که با افزایش آمار بازدیدکنندگان نسبت به سالهای گذشته تعداد غرفه‌ها را افزایش داده‌اند.

او گفت که این جشنواره بخش‌های گردشگری، فرهنگ، خوراک و کشاورزی را به هم پیوند داده است و کوردهای همه بخش‌های کوردستان در ۲۰۰ غرفه محصولات بومی خود را عرضه کرده‌اند.

هروری پیشبینی کرد که ۶۰ تا ۷۰ هزار نفر از جشنواره امسال بازدید کنند و برای افرادی که از نقاط دور آمده‌اند محل اقامت تامین کرده‌اند.

ب.ن