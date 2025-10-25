گروه‌های فلسطینی خواستار برگزاری فوری جلسه‌ای با حضور تمامی نیروها و احزاب فلسطینی برای فعال‌سازی مجدد سازمان آزادی‌بخش فلسطین (ساف) شدند

1 ساعت پیش

گروه‌های فلسطینی خواستار برگزاری نشستی فوری با حضور تمامی نیروها و احزاب فلسطینی به منظور فعال‌سازی مجدد سازمان آزادی‌بخش فلسطین (ساف) شدند.

خبرگزاری فرانسه، روز شنبه، ۲۵ اکتبر ۲۰۲۵ (۳ آبان ۱۴۰۴)، گزارش داد که "گروه‌های فلسطینی، روز جمعه، پس از نشست خود در قاهره، در بیانیه‌ای خواستار برگزاری جلسه‌ای اضطراری با حضور تمامی نیروهای فلسطینی به منظور فعال‌سازی مجدد سازمان آزادی‌بخش فلسطین شدند."

راهبرد ملی و گنجاندن حماس

گروه‌های فلسطینی خواستار آن شدند که تمامی نیروها و احزاب فلسطینی در اسرع وقت بر سر یک راهبرد ملی و فعال‌سازی مجدد سازمان آزادی‌بخش فلسطین، به عنوان تنها نماینده‌ی مشروع ملت فلسطین، به توافق برسند؛ مشروط بر آنکه تمامی اجزای ملت فلسطین، از جمله جنبش حماس، را در بر گیرد.

آن‌ها همچنین بر اهمیت ادامه‌ی آتش‌بس، خروج نیروهای اسرائیلی از غزه، رفع تمامی محاصره‌ها، ارسال کمک‌های بشردوستانه و بهداشتی، و بازسازی عمومی این منطقه تأکید کردند.

مدیریت غزه و طرح ترامپ

در نشست قاهره، که جنبش حماس نیز در آن حضور داشت، گروه‌های فلسطینی اعلام کردند که به عنوان یک اصل، آماده‌ی واگذاری مدیریت نوار غزه به یک کمیته‌ی مستقل تکنوکرات متشکل از مردم غزه هستند. این تصمیم گروه‌های فلسطینی با محتوای طرح دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، برای توقف جنگ غزه، همخوانی دارد.

این گروه‌ها همچنین تأکید کردند که "تصمیم استقرار نیروی بین‌المللی در نوار غزه، باید از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد اتخاذ شود."