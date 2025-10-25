دونالد ترامپ تمایل خود را برای دیدار با کیم جونگ اون ابراز کرد

دونالد ترامپ پیش از آغاز سفر خود به آسیا، برای دیدار با کیم جونگ اون، رهبر کره‌ی شمالی، ابراز تمایل کرد

دونالد ترامپ، پیش از ترک واشنگتن برای سفر به آسیا که با بازدید از کره‌ی جنوبی آغاز می‌شود، اظهار داشت که مایل است با کیم جونگ اون، رهبر کره‌ی شمالی، دیدار کند.

ترامپ در کاخ سفید به خبرنگاران گفت: "کیم جونگ اون می‌داند که ما به آنجا می‌رویم." او همچنین اشاره کرد که با رهبر کره‌ی شمالی "هم‌عقیده" است؛ دیداری که آخرین بار در سال ۲۰۱۹ انجام شده بود.

ترامپ افزود: "من کاملاً و صددرصد برای دیدار با کیم جونگ اون آماده و گشوده هستم." رئیس‌جمهور آمریکا همچنین تأکید کرد که روابطش با رهبر کره‌ی شمالی بسیار خوب است.

ترامپ در سفر خود به آسیا، از ژاپن و مالزی نیز بازدید خواهد کرد. او همچنین گفتگوهای مهمی با شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، در کره‌ی جنوبی خواهد داشت که هدف آن دستیابی به توافق تجاری با پکن است. وی تأکید کرد که مسئله‌ی تایوان از جمله موضوعاتی خواهد بود که با همتای چینی خود در میان می‌گذارد. ترامپ همچنین خواستار آزادی جیمی لای، فعال رسانه‌ای زندانی در هنگ‌کنگ شد.

ترامپ همچنین اعلام کرد که پیش‌بینی می‌کند در پایان این هفته با لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا، رئیس‌جمهور برزیل، دیدار کند و آماده است تعرفه‌های گمرکی بر برزیل را کاهش دهد.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که روز گذشته یک مقام ارشد آمریکایی که نخواست نامش فاش شود، گفت: "دونالد ترامپ قطعاً تمایل خود را برای دیدار با کیم جونگ اون در آینده ابراز کرده است، اما این دیدار در برنامه‌ی سفر آسیایی او نیست."