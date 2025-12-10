ترامپ: اوکراین باید طرح صلح ما را بپذیرد، در غیر این صورت بازنده خواهد بود

رئیس جمهور امریکا تأکید کرد که روسیه در جنگ اوکراین دست بالا را دارد و اروپا قادر به کمک به کی‌یف نیست، در حالی که زلنسکی آمادگی خود را برای برگزاری انتخابات مشروط اعلام کرد

1 ساعت پیش

دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا، در یک مصاحبه‌ی تلویزیونی اعلام کرد که اوکراین باید طرح صلح پیشنهادی امریکا را بپذیرد، زیرا در حال شکست است و اروپایی‌ها نیز نمی‌توانند به آن کمک کنند، چرا که اروپایی‌ها فقط حرف می‌زنند و نتیجه‌ای ندارند. ترامپ اشاره کرد که مشکل روسیه و اوکراین این است که روسیه کشوری بسیار بزرگ‌تر و قوی‌تر در این جنگ است و هیچ شکی در این باره وجود ندارد.

وی تأکید کرد که با وجود کمک‌های فراوان امریکا به مردم و ارتش اوکراین، همه می‌دانند که در کل، قدرت و وسعت، تعیین‌کننده‌ی جنگ‌ها هستند. ترامپ افزود که مردم اوکراین از پیش‌نویس صلح او راضی بودند، اما مقامات آن را نخواندند و گاهی باید واقعیت‌ها را پذیرفت، زیرا در حال شکست هستید. او بار دیگر تأکید کرد: «اروپایی‌ها کار خوبی نمی‌کنند، فقط حرف می‌زنند و عمل نمی‌کنند. ببینید در مورد اوکراین فقط صحبت می‌کنند و جنگ ادامه دارد».

در مقابل، ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، اعلام کرد که آماده است در مدت دو ماه انتخابات ریاست جمهوری اوکراین را برگزار کند. زلنسکی در یک پیام صوتی گفت که با وجود ادامه‌ی جنگ با روسیه، آماده‌ی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ظرف ۶۰ تا ۹۰ روز آینده هستند، به شرطی که امریکا و اروپا تضمین کنند که رأی‌گیری تحت تدابیر امنیتی مناسب انجام شود. او همچنین اظهار داشت که برای برگزاری انتخابات آماده است، اما انتخابات آتی نیازمند قانون جدیدی است و از فراکسیون‌های پارلمان اوکراین خواسته است تا قوانین را تغییر دهند.

مذاکرات میان مقامات امریکا و اوکراین، که زلنسکی به صورت تلفنی در آن شرکت داشت، روز شنبه، ۶ دسامبر ۲۰۲۵ (۱۵ آذر ۱۴۰۴)، بدون پیشرفت قابل توجهی به پایان رسید، با وجود قول رئیس جمهور اوکراین برای ادامه گفتگوها به منظور دستیابی به «صلح واقعی». این مذاکرات پس از آن صورت گرفت که استیو ویتکوف و جرد کوشنر، نمایندگان امریکا در کرملین، با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، دیدار کرده و مسکو برخی از پیشنهادهای امریکا را رد کرد. طرح امریکا، که ماه گذشته برای اولین بار مطرح شد، دستخوش تغییراتی شده است. این در حالی است که این طرح به دلیل نرم بودن بیش از حد در قبال روسیه و اعمال فشار زیاد بر اوکراین برای واگذاری بخشی از خاک خود و چشم‌پوشی از برخی حقوق دیگر کشورش، به منظور توقف جنگی که بیش از سه سال به طول انجامیده است، مورد انتقاد قرار گرفته است.