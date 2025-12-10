ده‌ها عضو از عشیره‌ی هرکی که پیش‌تر از اتحادیه‌ی میهنی کوردستان بودند، به پارت دموکرات کوردستان پیوستند و مورد استقبال سیداد بارزانی قرار گرفتند

روز چهارشنبه، ۱۰ دسامبر ۲۰۲۵ (۱۹ آذر ۱۴۰۴)، ده‌ها تن از اعضا و کادرهای اتحادیه‌ی میهنی کوردستان از عشیره‌ی هَرکی، در استان اربیل و اداره‌ی مستقل سوران، به صفوف پارت دموکرات کوردستان پیوستند. سداد بارزانی، عضو دفتر سیاسی پارت، در مراسمی از این کادرها و اعضای سابق اتحادیه‌ی میهنی کوردستان استقبال کرد و اشاره نمود که تصمیم آن‌ها برای کار زیر «چتر راه و روش بارزانی» یک گام درست است.

سیداد بارزانی به اعضای جدید پارت گفت: «مبارزات گذشته‌ی شما در راه خاک و میهن کوردستان بوده و ما به آن احترام می‌گذاریم. هدف اصلی همه‌ی ما خدمت به کوردستان است و حزب تنها ابزاری برای رسیدن به این هدف است». سداد بارزانی به فداکاری‌های عشیره‌ی هرکی در جنگ علیه تروریست‌های داعش و دیگر جنگ‌ها در برابر دشمنان کوردستان اشاره کرد و گفت: «ما در یک سنگر بودیم، چه کسی که تفکر پارت را داشت و چه کسی که تفکر اتحادیه را، در یک سنگر شهید شده است. مهم شهید کوردستان است، شهید حفاظت از خاک و میهن. عقاید و باورها آزاد است، هر کسی در هر جایی که باشد، اما با افتخار می‌گوییم که این راه و روشی که ما انتخاب کرده‌ایم، راهی درست برای خدمت به کوردستان است».